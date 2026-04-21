JAV generolas prabilo apie glaudų ryšį su Lietuva: „Jei priešas imsis agresijos, mūšio sąlygas diktuosime mes“

Daugiau nei tris dešimtmečius trunkantis Lietuvos kariuomenės ir JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos bendradarbiavimas šiandien išlieka vienu svarbiausių veiksnių, stiprinančių Lietuvos gynybinius pajėgumus – jo teikiama nauda yra įvairiapusė, o partnerių indėlis reikšmingai prisidėjo prie to, kad Lietuvos kariuomenė šiandien yra stipresnė nei bet kada anksčiau.
Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadui generolui majorui Johnui Pippy daugybę metų vykstantis bendras intensyvus darbas Lietuvos teritorijoje šiandien leidžia pasakyti tai, kas agresoriui turėtų kelti nerimą: mūšio lauko sąlygas tikrai diktuotų ne tas, kuris pultų pirmas.
„JAV pajėgos neapsakomai daug laiko praleidžia treniruojantis Lietuvoje ir pažįsta kiekvieną reljefo centimetrą nuo Suvalkų koridoriaus iki Vilniaus apylinkių. Esame visiškai integruoti į bendrus Lietuvos gynybos planus. Tai sukuria „namų aikštės“ pranašumą, kuris moderniame kare yra neįkainojamas. Jei priešas imsis agresijos, jis neturės galimybės primesti savo taisyklių. Mūšio sąlygas diktuosime mes, remdamiesi savo patirtimi ir pasirengimu“, – sako mjr. gen. J. Pippy.
Pašnekovas akcentuoja, kad Lietuva šiandien nebėra tik saugumo garantijų iš sąjungininkų gavėja – mūsų šalis tapo kritine NATO rytinio flango jėga, lyderiaujančia šio flango saugumo stiprinime. Pasak generolo, pradinę „mentorystės“ fazę išaugo ir Lietuvos bendradarbiavimas su Pensilvanijos nacionaline gvardija.
„Lietuvos karininkai jau daug metų mokosi tose pačiose akademijose ir naudoja tuos pačius karinius standartus kaip ir JAV kariuomenė, o tai sukuria unikalią sinergiją. Šis bendras pasirengimas šiuo metu dar labiau pasireiškia per Lietuvos kariuomenės Pirmosios divizijos atkūrimą, kur Pensilvanijos nacionalinė gvardija padeda Lietuvai diegti gebėjimą vykdyti karines operacijas didžiausiu įmanomu mastu“, – teigia svečias iš JAV.
Anot gen. mjr. J. Pippy, Lietuvos ir JAV „nepajudinamas ryšys“ remiasi ne tik kariniu bendradarbiavimu, bet ir fundamentaliomis vertybėmis. Jis pabrėžia, kad lietuvius ir amerikiečius jungia egzistencinis laisvės ir nepriklausomybės troškimas, už kurį abi tautos yra pasirengusios sumokėti aukščiausią kainą.
„Būtent vertybinis stuburas paverčia Lietuvą pavyzdine NATO sąjungininke, kurios ryžtas investuoti į savo saugumą ir kariuomenę yra geriausias įmanomas atgrasymo signalas bet kokiam priešininkui“, – sako Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadas.
KAM.lt inform.
