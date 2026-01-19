In Memoriam. Adomas Miklys

Miela, brangi alumne, iškili, žinoma pedagoge – matematike, kolege, visų mylima Gerb. Danute Mikliene,

Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugija, reiškia Jums, dukrai Eglei, nuoširdžią užuojautą tragiškai netekus mylimo sūnaus gydytojo osteopato, sveikatingumo specialisto ir buvusio kovos menų meistro dirbusio su Holivudo žvaigždėmis ir jo šventenybe Dalai Lama – Adomo Miklio.

Nuoširdi užuojauta velionio Adomo žmonai Sandrai ir trims likusiems mažiems vaikams.

Esame kartu su Jumis mintis, te paguodžia žodžiai, šiltas nuotolinis apkabinimas šiuo sunkiu momentu.

Šviesus Adomo atminimas ir jo nuveikti darbai išliks visų jį pažinojusių atmintyje.

* * *

TYLI DAINA

Alfonsas Nyka Niliūnas

Nieko neliko tyloj.

Tik tavo balsas

Vienišas skamba žolėj ir tavo žingsniai

Tyliai slenka pakrantėm,

Degančia saulėj žeme.

Nieko neliko tyloj.

Auksinis rytas

Ieško tavęs po namus.

Laukinė saulė

Dieną pažinusi glosto

Ilgesį tavo plaukų.

Nieko neliko tyloj.

Tavęs nebuvimas,

Šnarantis kraupiai žolėj, ir tavo rankų

Švelnūs tonai ant veido

Gęsta kartu su manim.

Šiuo sunkiu metu kviečiame susitelkti ir palaikyti Adomo šeimą – bet kokia pagalba, parama ar pasidalinimas bus be galo svarbūs ir reikalingi.
Jeigu norėtumėte paremti šeimą finansiškai, pavedimuose įrašykite paskirtį, pvz., „tikslinė parama laidotuvėms“, „tikslinė parama vaikų darželio mokesčiui“ ar pan.

Luminor bankas: LT834010051006313408 Sandra Miklienė

SEB bankas: LT117044060008112592 Sandra Miklienė

Paskirtis: PARAMA

Aukojantiems iš užsienio nuoroda apačioje:

https://www.gofundme.com/f/adomas-miklys-19892026/cl/s…

Jeigu turite klausimų ar idėjų dėl paramos, kreipkitės į mane asmenine žinute arba telefonu +37069398604.

Ačiū už jūsų gerumą, atjautą ir palaikymą šiuo nelengvu metu   Šeimos vardu, Nikė Kiškytė.


