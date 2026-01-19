In Memoriam. Adomas Miklys

Miela, brangi alumne, iškili, žinoma pedagoge – matematike, kolege, visų mylima Gerb. Danute Mikliene,
Lietuvos edukologijos universiteto alumnų draugija, reiškia Jums, dukrai Eglei, nuoširdžią užuojautą tragiškai netekus mylimo sūnaus gydytojo osteopato, sveikatingumo specialisto ir buvusio kovos menų meistro dirbusio su Holivudo žvaigždėmis ir jo šventenybe Dalai Lama – Adomo Miklio.
Nuoširdi užuojauta velionio Adomo žmonai Sandrai ir trims likusiems mažiems vaikams.
Esame kartu su Jumis mintis, te paguodžia žodžiai, šiltas nuotolinis apkabinimas šiuo sunkiu momentu.
Šviesus Adomo atminimas ir jo nuveikti darbai išliks visų jį pažinojusių atmintyje.
* * *
TYLI DAINA
Alfonsas Nyka Niliūnas
Nieko neliko tyloj.
Tik tavo balsas
Vienišas skamba žolėj ir tavo žingsniai
Tyliai slenka pakrantėm,
Degančia saulėj žeme.
Nieko neliko tyloj.
Auksinis rytas
Ieško tavęs po namus.
Laukinė saulė
Dieną pažinusi glosto
Ilgesį tavo plaukų.
Nieko neliko tyloj.
Tavęs nebuvimas,
Šnarantis kraupiai žolėj, ir tavo rankų
Švelnūs tonai ant veido
Gęsta kartu su manim.
Šiuo sunkiu metu kviečiame susitelkti ir palaikyti Adomo šeimą – bet kokia pagalba, parama ar pasidalinimas bus be galo svarbūs ir reikalingi.
Jeigu norėtumėte paremti šeimą finansiškai, pavedimuose įrašykite paskirtį, pvz., „tikslinė parama laidotuvėms“, „tikslinė parama vaikų darželio mokesčiui“ ar pan.
Luminor bankas: LT834010051006313408 Sandra Miklienė
SEB bankas: LT117044060008112592 Sandra Miklienė
Paskirtis: PARAMA
Aukojantiems iš užsienio nuoroda apačioje:
https://www.gofundme.com/f/adomas-miklys-19892026/cl/s…
Jeigu turite klausimų ar idėjų dėl paramos, kreipkitės į mane asmenine žinute arba telefonu +37069398604.
Ačiū už jūsų gerumą, atjautą ir palaikymą šiuo nelengvu metu Šeimos vardu, Nikė Kiškytė.