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Gyventojai esministestas.lt gali rasti aktyvų priedangų žemėlapį

2026-06-092026-06-08
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 Pranešimas spaudai
Gyventojai esministestas.lt gali rasti aktyvų priedangų žemėlapį

LRT kartu su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi plečia nacionalinės kampanijos „Esminis testas“ galimybes – svetainėje esministestas.lt nuo šiol galima ne tik pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms ir pasitikrinti savo žinias, bet ir naudotis aktyviu priedangų žemėlapiu.

LRT kartu su Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi dar kovo mėnesį pristatė nacionalinę kampaniją „Esminis testas“, skirtą padėti gyventojams praktiškai pasirengti ekstremaliosioms situacijoms. Teste pateikiami klausimai apie elgesį kilus pavojui, bazines civilinės saugos žinias, pasirengimą evakuacijai, pirmąją pagalbą, šeimos planą ir kitus kasdienybėje svarbius pasirengimo veiksmus.

Platforma nuolat atnaujinama svarbiausia informacija apie tai, kaip veikti krizės metu, o nuo šiol joje galima greitai rasti artimiausias saugias vietas.

Interaktyvus priedangų žemėlapis, sukurtas remiantis Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacine sistema, suteikia galimybę realiu laiku matyti priedangų vietas Lietuvoje.

Projekto aktualumą rodo ir augantis visuomenės susidomėjimas – po neseniai skelbtų oro pavojaus perspėjimų susidomėjimas „Esminiu testu“ išaugo net penkis kartus.

Kampanijos kūrėjai kviečia gyventojus ne tik domėtis informacija, bet ir aktyviai ruoštis: įgytos žinios gali būti kritiškai svarbios netikėtos situacijos metu.

Pasitikrink žinias ir surask svarbiausią informaciją informacijos ekstremaliųjų situacijų metu – www.esministestas.lt

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