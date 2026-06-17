Giedrius Savickas: „Aš buvau pats drąsiausias vaikas, nes mokėjau pasakyti, kad bijau“

Kartais drąsiausia yra pasakyti „bijau“
Daugeliui drąsa reiškia pasitikėjimą savimi, ryžtą ar norą neatsilikti nuo kitų. Tačiau aktorius Giedrius Savickas sako, kad vaikystėje jį labiausiai apsaugojo gebėjimas pripažinti savo baimę.
„Aš buvau pats drąsiausias vaikas, nes mokėjau pasakyti, kad bijau. Pasakyti draugams, kad nenori kažko daryti, kad bijai, yra daug drąsiau, negu tiesiog sekti paskui kitus“, – sako jis.
Naujame „Jaunimo linijos“ tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ epizode G. Savickas su jam būdingu humoru ir atvirumu pasakoja apie vaikystę Klaipėdoje, draugus, aktoriaus kelią, žinomumą, socialinius tinklus ir žmones, kurie formavo jo gyvenimą.
Kodėl nereikia lipti per galvas
Pasak G. Savicko, gyvenime daug svarbiau ne stengtis aplenkti kitus, o išlikti žmogišku.
„Nereikia lipti per galvas. Reikia išlikti žmogumi“, – sako jis.
Aktorius pasakoja iki šiol bendraujantis su mokyklos draugais ir įsitikinęs, kad žmogų formuoja ne tik jo paties pasirinkimai, bet ir žmonės, kuriuos sutinka savo kelyje.
„Mane sukūrė aplinka“, – sako G. Savickas.
„Aš neturiu nostalgijos vakarykštei dienai“
Kalbėdamas apie gyvenimą ir karjerą, G. Savickas prisipažįsta niekada nebuvęs žmogus, kuris ilgai gyvena praeitimi. Anot jo, daug svarbiau pastebėti tai, kas vyksta dabar, nei nuolat lyginti dabartį su tuo, kas buvo anksčiau.
Pokalbio metu aktorius taip pat kalba apie žinomumą, socialinius tinklus, nuolatinį lyginimąsi su kitais ir ragina jaunus žmones nebijoti svajoti plačiau.
„Jeigu nori – bus. Jeigu nenori – nebus“, – sako G. Savickas.
„Jaunimo linija“ dovanoja pokalbius
Giedriaus Savicko istorija – antrasis „Jaunimo linijos“ tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ 5-ojo sezono epizodas.
Šiame sezone klausytojų ir žiūrovų laukia aštuoni pokalbiai su savo sričių profesionalais. Nauji epizodai publikuojami kiekvieną penktadienį „Jaunimo linijos“ „YouTube“ ir „Spotify“ kanaluose bei TV3 Play platformoje.
Šią vasarą „Jaunimo linija“ dovanoja pokalbius apie žmones, pasirinkimus, abejones, klaidas, augimą ir gyvenimo pamokas, kurios dažnai lieka nematomos už sėkmingos karjeros istorijų. Tai kvietimas stabtelėti, pažvelgti į save ir savo kelią iš naujos perspektyvos.
Tinklalaidę galite žiūrėti ir klausyti:
YouTube: https://youtu.be/bDKoN9iscQM?si=BwAysahPZKSEO-tQ
Spotify:https://open.spotify.com/episode/6fxqBWZEwErlnshdUozjPa?si=-9ShFUq_RuKGAtBQ_XBRYg
5-ąjį tinklalaidės „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“ sezoną remia „Orbio World“ – Lietuvoje įkurta ir globaliai veikianti e. komercijos įmonė, ypatingą dėmesį skirianti jaunų talentų ugdymui, darbuotojų augimui ir prasmingai karjerai.
Tinklalaidės sezoną padėjo įgyvendinti partneriai TV3 žiniasklaidos grupė ir „Geri kadrai“, nes jiems rūpi jauniems žmonėms parodyti, kad karjeros kelias nėra tik tiesi linija.
Kviečiame klausytis ir žiūrėti tinklalaidę „Iš širdies: Karjera be IG filtrų“!
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