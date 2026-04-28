Draudžiama rusų ir baltarusių sportininkams su savo atributika dalyvauti varžybose Lietuvoje

2026-04-282026-04-27
Iš kairės: Premjerės patarėjas regionų politikos, nevyriausybinių organizacijų ir sporto klausimais Povilas Saulevičius, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas

Vyriausybės kanceliarijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai aptarė priemones, užkertančias kelią Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti varžybose Lietuvoje. Sutarta stebėti situaciją ir nedelsiant imtis veiksmų, jeigu dabar galiojančios priemonės pasirodytų nepakankamos.

Susitikime atkreiptas dėmesys, kad jau dabar Lietuvoje galioja tvarka, draudžianti rusų ir baltarusių sportininkams su savo atributika dalyvauti varžybose Lietuvoje. Bet kuri sporto federacija, gaunanti finansavimą iš valstybės, negali įsileisti tokių sportininkų.

„Labai svarbu, kad mūsų šalies sporto federacijos apie tokį draudimą informuotų ir tarptautines organizacijas. Taip, kaip tą padarė Lietuvos futbolo federacija (LFF), kai į Lietuvoje ir Latvijoje turėjusį vykti Europos salės futbolo čempionatą kelialapį iškovojo ir Baltarusijos rinktinė. Federacijai pavyko pasiekti, kad baltarusių rungtynės būtų perkeltos į kitą vietą“, – kalbėjo premjerės patarėjas regionų politikos, nevyriausybinių organizacijų ir sporto klausimais Povilas Saulevičius.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto viceministro Giedriaus Grybausko, praktika patvirtino, kad dabartinis reguliavimas efektyviai veikia. Europos salės futbolo čempionatas – vienas iš gerųjų pavyzdžių, kai Lietuvos futbolo federacija apgynė vertybinę poziciją.

Jeigu situacija keistųsi, atitinkamai būtų griežtinama ir dabar galiojanti tvarka.

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė atkreipė dėmesį, kad pasaulyje daugėja balsų, raginančių „atskirti sportą nuo politikos“. Tačiau tai niekaip nekeičia Lietuvos pozicijos.

„Mes nepritarėme ir nepritarsime, kad šalių agresorių sportininkai dalyvautų tarptautinėse varžybose. Šią poziciją nuolat išsakome ir kitų šalių bei tarptautinėms sporto organizacijoms, su kuriomis bendraujame“, – kalbėjo D. Gudzinevičiūtė.

Lrv.lt inform.

