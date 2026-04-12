Diakono Roberto kunigystės šventimai

Brangūs parapijiečiai,

su dideliu džiaugsmu norime pasidalinti gražia žinia – iš mūsų parapijos kilęs diakonas Robertas balandžio 25 d. 11 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kartu su savo kursiniu Tomu priims kunigystės šventimus.

Tai ypatinga akimirka ne tik jam, bet ir visai mūsų bendruomenei. Todėl nuoširdžiai kviečiame kiekvieną iš jūsų dalyvauti šventimuose, melstis kartu ir savo buvimu palydėti jį šiame svarbiame gyvenimo žingsnyje.

Balandžio 26 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje bus aukojamos naujai įšventinto kunigo pirmosios iškilmingos (primicijinės) šv. Mišios: 10 val. (lenkų k.) ir 12 val. (lietuvių k.). Po Mišių bus teikiamas primicijinis palaiminimas.

Tegul tai būna mūsų visų šventė – susitikime, melskimės ir džiaukimės kartu, dėkodami Dievui už kunigystės dovaną

Pats diak. Robertas labai laukia kiekvieno iš jūsų – jam bus didelė dovana jus matyti, melstis kartu ir šią dieną išgyventi drauge.

Drodzy Parafianie,

z wielką radością pragniemy podzielić się piękną wiadomością – pochodzący z naszej parafii diakon Robert dnia 25 kwietnia o godz. 11:00 w Katedrze Wileńskiej przyjmie święcenia kapłańskie.

Jest to wyjątkowy moment nie tylko dla niego, ale także dla całej naszej wspólnoty. Dlatego serdecznie zapraszamy każdego z Was do udziału w tej uroczystości, do wspólnej modlitwy oraz do towarzyszenia mu swoją obecnością w tym ważnym momencie jego życia.

Dnia 26 kwietnia, tu, w Bazylice Trockiej, zostanie odprawiona pierwsza uroczysta Msza Święta (prymicyjna) nowo wyświęconego kapłana wraz z udzieleniem błogosławieństwa prymicyjnego:

o godz. 10:00 (w języku polskim) oraz o godz. 12:00 (w języku litewskim).

Niech to będzie nasze wspólne święto – spotkajmy się, módlmy się i radujmy razem, dziękując Bogu za dar kapłaństwa.

Sam diakon Robert z wielką radością oczekuje każdego z Was – będzie dla niego wielkim darem móc Was zobaczyć, modlić się razem i przeżyć te dni wspólnie.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos inform.