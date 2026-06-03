Chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose 2026“: šventė, suskambusi Lietuvos chorų balsais

Audronė Stepankevičiūtė, projekto „Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ vadovė
Vieviečiai chorų festivaliu „Mūsų dainose“ didžiuojasi ne veltui – tai chorinio dainavimo populiarinimui skirti renginiai gerai žinomi Lietuvos chorinėje bendruomenėje.
Aštuonioliktą kartą Vievyje vykstantis chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ šiemet sulaukė rekordinio suaugusiųjų kolektyvų skaičiaus: pagrindiniuose projekto renginiuose – chorų konkursuose ir chorų bei jungtinio choro koncertuose – pareiškė norą dalyvauti 38 suaugusiųjų chorai iš Anykščių, Varėnos, Marijampolės, Raudondvario, Birštono, Ukmergės, Prienų, Pakertų, Babtų, Garliavos, Kretingalės, Palangos, Kazlų Rūdos, Skuodo, Trakų, Lentvario, Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Vievio, taip pat chorai iš Sindi (Estija) ir Jedvabno (Lenkija).
Chorų konkursai
Chorai varžėsi pasaulietinės ir sakralinės muzikos konkursuose, skirtuose žymios chorvedės vievietės Aldonos Pulauskienės atminimui.
PASAULIETINĖS MUZIKOS KONKURSE dalyvavo aštuoniolika chorų, kuriuos vertino komisija: pirmininkas – choro dirigentas, operos dainininkas, LMTA profesorius, Lietuvos chorų sąjungos tarybos narys Dainius Puišys, Kauno kultūros centro mišraus choro „Kamertonas“ meno vadovas, Kauno vokalinio ansamblio „Acusto“ meno vadovas, Lietuvos chorų sąjungos tarybos narys Kęstutis Jakeliūnas ir džiazo muzikantas (pianistas, klavišininkas), džiazo grupių lyderis, kompozitorius, Elektrėnų savivaldybės Garbės pilietis, šio konkurso pagrindinio prizo steigėjas – Dainius Pulauskas.
Chorai buvo vertinami vietomis. Konkurso Grand Prix – Dainiaus Pulausko įsteigtas prizas – įteiktas Trakų kultūros ir meno centro moterų chorui „Trakai“ (vadovai Brigita Šakalienė ir Jaunius Šakalys).
Šio konkurso nominacijos „Geriausiam koncertmeisteriui“ laimėtoja paskelbta asociacijos „Skambėjimas“ choro „Sonantem Viridis“ koncertmeisterė Justė Šilaitė.
SAKRALINĖS MUZIKOS KONKURSE aštuoniolika dalyvavusių chorų vertino komisija: LMTA Choro dirigavimo katedros docentė, VU chorų „Gaudeamus“, „Virgo“ ir „Pro Musica“ vadovė, Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė; profesorius, kompozitorius, ilgametis chorų vadovas – Jurijus Kalcas; LMTA choro dirigavimo katedros lektorė, Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo choro vadovė, vargonininkė Violeta Savickaitė Paciūnienė.
Chorai buvo vertinati vietomis. Šio konkurso laimėtu Grand Prix didžiuojasi Kauno mišrus choras „Saluto“ (vadovė Ramutė Štreimikytė).
Nominaciją „Geriausias koncertmeisterisׅ“ laimėjo Klaipėdos kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišraus choro „Klaipėda“ koncertmeisterė Miglė Mosėnienė.
Chorų, Grand Prix laimėtojų, vadovams įteikti Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus įsteigti prizai – suvenyrai, o nominacijos „Geriausias koncertmeisteris“ laimėtojoms – Vievio seniūnės Kristinos Vitartės įsteigtos atminimo dovanos.
Jungtinio choro koncertas
Festivalio dalyvių eisena, lydima energingos Karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro (vadovas kapelmeisteris kapitonas Remigijus Terminas) atliekamos muzikos, nusidriekė Vievio gatvėmis, o netrukus, po nuotaikingos šio pučiamųjų orkestro, mergaičių šokių grupės „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė), judesio studijos „Baletas Vievyje“ (vadovė Milda Šervenina) programos, miesto aikštėje suskambo kelių šimtų dainininkų choras. Chorus ir jų vadovus pasveikino LR Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, Elektrėnų savivaldybės meras Gediminas Ratkevičius bei Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys. Publika gėrėjosi beveik keturių dešimčių chorų atliekamomis jubiliejinės Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ repertuaro, kitų Lietuvos dainų švenčių Aukso fondo dainomis. Lietuviškų šokių pynę šventės dalyviams dovanojo Elektrėnų kultūros centro tautinių šokių grupė „Vijūnas“ (vadovė Angelė Pačesienė). Įspūdingam dainininkų chorui dirigavo festivalyje dalyvaujančių chorų vadovai. Bendroje dainoje susiliejo choristų ir publikos balsai: kartu su choristais entuziastingai dainavo ir publika.
Užsienio choro koncertai
Koncertus Elektrėnų savivaldybėje, Širvintų ir Kaišiadorių rajonuose surengė svečiai iš Estijos ir Lenkijos. Vievio kultūros centre įvyko kamerinio choro „Con moto“ ir šio choro bičiulio – Sindi mišraus choro – koncertas, kuriame skambėjo estų, lietuvių kompozitorių dainos, tarp kurių – chorų kartu atliekamos M.K. Čiurlionio harmonizuotos lietuvių liaudies dainos.
Po Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios skliautais skambėjo Sindi mišraus choro atliekama muzika: choras iš Estijos dovanojo publikai gražią puokštę sakralinės ir tautinės muzikos.
Mišrus choras iš Jedvabno (Lenkija) koncertavo Žiežmarių Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Choro parengtoje programoje – lenkų kompozitorių sakraliniai kūriniai – nepaliko abejingų: publika lenkų chorui dovanojo gausius aplodismentus.
Užsienio chorų vadovai koncertų metu svetingiems šeimininkams pasakojo apie savo šalies, regiono chorines tradicijas, savo chorų patirtį.
Dainų šventės parkas
Vievio kultūros centro ir Vievio seniūnijos iniciatyva mūsų miesto pakraštyje įrengiamame Dainų šventės parke pasodinti dar du ąžuoliukai. Greta Lietuvos dainų šventės 100-mečiui skirto medelio, kurį Vievio choristai pasodino 2024 m. balandžio pabaigoje, kasmet chorų konkursų „Mūsų dainose“ nugalėtojai sodina savą ąžuoliuką. Šiemet tai – chorų „Trakai“ ir „Saluto“ medeliai, kurie, kartu su jau žaliuojančiais, primins parko lankytojams apie besitęsiantį tradicinį, savo veiklomis prisidedantį prie Lietuvos dainų šventės tradicijos puoselėjimo festivalį „Mūsų dainose“ ir įamžintus geriausių chorų vardus.
Padėka rėmėjams ir partneriams
Projektą Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose 2026“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Elektrėnų savivaldybė, remia UAB „Malsena plius“, R. Sakalauskienės IĮ „Širdgėla“. Vievio kultūros centras dėkoja partneriams: Vievio seniūnijai (seniūnė Kristina Vitartė), Vievio gimnazijai (direktorius Gintaras Dobilaitis), Vievio Šv. Onos bažnyčios klebonui Alfonsui Kelmeliui, Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios klebonui Rolandui Bičkauskui ir vargonininkei Laimutei Kaulakienei, Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonui Valdui Beleckui ir vargonininkei Rimai Jurevičiūtei, fotografams Edmundui Šimaičiui ir Vytui Laukaičiui. Už pagalbą įgyvendinant festivalio renginius dėkojame gausiam Vievio gimnazistų būriui, Vievio bendruomenių nariams.
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Yra daug kelių populiarinti Lietuvos dainų šventės tradiciją, prisidėti prie jos tęstinumo užtikrinimo. Vienas jų – chorų festivalis-konkursas „Mūsų dainose“. Vievis laukia gausaus choristų būrio jau kitąmet!
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