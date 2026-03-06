Lietuva, Lietuvos gynyba, Naujienos

Bus tikrinamas tūkstančių šaulių pasirengimas ekstremalioms situacijoms

2026-03-062026-03-09
  Pranešimas spaudai
Lietuvos šaulių sąjungos nuotr.

Kovo 7 d., šeštadienį, į rikiuotę stos rekordiškai daug Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės narių – vyks kasmetinės pratybos ALERTEX, kurių metu bus vertinamas realus šaulių pasirengimas veikti krizių ir ekstremalių situacijų metu.

ALERTEX (angl. Alert Exercise) – tai budrumo patikrinimo pratybos, kurių metu šauliai, gavę pranešimą, privalo per nustatytą laiką atvykti į paskirtą vietą su visa ekipuote. Tai ne teorinis mokymas, o praktinis reagavimo greičio, organizuotumo, aprūpinimo ir koordinacijos testas.

Šeštadienį pratybose dalyvaus visų Vilniaus apskrities padalinių šauliai su turima ginkluote, ekipuote, technika, transportu ir kitomis priemonėmis. Į vieną vietą sutelkti šimtai uniformuotų savanorių – tai aiškus signalas, kad Šaulių sąjunga yra realius pajėgumus turinti ir valstybės gynyboje aktyviai dalyvaujanti organizacija.

„Šios pratybos parodo, kad pilietinė gynyba Lietuvoje nėra vien deklaracijos – tai realus pasirengimas veikti. Jų metu tikriname šaulių gebėjimą vykdyti užduotis ir objektyviai įsivertiname turimus pajėgumus. Iš esmės tai yra visos šaulių rinktinės galimybių ir resursų patikrinimas“, – sako Vilniaus šaulių rinktinės vado pavaduotojas, laikinai vykdantis vado pareigas, Geraldas Pukelis.

Pirmą kartą tokio masto ALERTEX pratybos visose dešimtyje šaulių rinktinių buvo surengtos 2024 metais. Šiandien tai jau tapo kasmetine praktika, leidžiančia sistemiškai vertinti organizacijos augimą ir pasirengimo lygį.

Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis pabrėžia, kad pagrindinis tikslas – matyti realią situaciją: „Vertiname, kaip pasirengę šauliai, kokią ekipuotę turi, ko trūksta, kokia jų motyvacija. Stiprindami šaulių rengimą ir aprūpinimą, stipriname visos visuomenės atsparumą ir pasirengimą visuotinei valstybės gynybai.“

Veikdama savanorystės principu, Šaulių sąjunga vienija įvairių profesijų ir amžiaus žmones – gydytojus, virėjus, inžinierius, IT specialistus, žurnalistus, mokytojus, vairuotojus, verslininkus ir kitus piliečius, kurie savanoriškai prisideda prie valstybės saugumo stiprinimo.

Šiuo metu Lietuvos šaulių sąjungoje yra beveik 18,3 tūkst. narių: beveik 12 tūkst. suaugusių šaulių ir per 6 tūkst. jaunųjų šaulių nuo 11 iki 18 metų. Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė vienija daugiau nei 5500 šaulių, iš jų kiek daugiau nei 500 – jaunieji šauliai.

Lietuvos šaulių sąjungos inform.

