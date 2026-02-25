Bandoma pasipelnyti iš negaluojančių turistų Egipte – kaip atpažinti apgaules?

Asociatyvi Freepik nuotr.
Šaltuoju metų laiku išauga kelionių į šiltuosius kraštus populiarumas, o tarp labiausiai geidžiamų krypčių kasmet pirmauja Egiptas. Visgi planuojant poilsį šioje šalyje svarbu ne tik pasidomėti, kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių sveikatos negalavimų, bet ir sukčiavimo atvejų vietos gydymo įstaigose. Egipte vis dažniau fiksuojamos situacijas, kai turistams pateikiamos išpūstos ar mediciniškai nepagrįstos sąskaitos.
Didžiausio šalies draudiko „Lietuvos draudimas“ duomenimis, praėjusiais metais buvo išmokėta didžiausia medicininių išlaidų Egipte suma per pastaruosius penkerius metus, atitinkamai 240 tūkst. eurų, – rašoma bendrovės pranešime spaudai.
Vidutinė vienos žalos už medicinines išmokas suma šioje turistų pamėgtoje šalyje svyruoja apie 1,3 tūkst. eurų, kai tuo metu Europos šalių vidurkis nesiekia 700 eurų. O didžiausia pernai išmokėtos vienos žalos suma Egipte siekė 26,5 tūkst. eurų, rodo bendrovės duomenys.
„Jau ne pirmus metus iš klientų girdime atsiliepimų, kad Egipte už medicinines paslaugas jiems priskaičiuojamos didesnės išlaidos nei būtų būtina ar buvo suteikta paslaugų. Pasitaiko situacijų, kai dėl kalbos barjero ar paciento nežinojimo jo sąskaita bandoma pasipelnyti atliekant nebūtinus tyrimus, siūlant brangias sveikatinimo paslaugas ar į sąskaitą įtraukiant tokias paslaugas, kurios nebuvo suteiktos. Draudimo neturintiems keliautojams tokios išlaidos gali tapti itin skaudžiomis“, – sako Andrius Gimbickas, standartizuotos rizikos skyriaus vadovas.
Pasak eksperto, kelionių draudimą turintys klientai pasakoja apie atvejus, kai manipuliuojama turistų bloga savijauta, nerimu ar pažeidžiamumu svečioje šalyje: „Pavyzdžiui, yra pasitaikę atvejų, kai turistai neišleidžiami iš gydymo įstaigos tol, kol draudimas nepatvirtina sąskaitos apmokėjimo, o procedūros esą privalomos ir būklė pablogės, jei pacientas jų atsisakys. Dažnai prašoma pasirašyti dokumentus, kurių žmogus nesupranta, o juose numatytos išlaidos už neatliktas arba nebūtinas procedūras ar tyrimus“.
Kaip elgtis sunegalavus Egipte
A. Gimbickas dalinasi nuosekliais žingsniais, kaip elgtis susirgus užsienyje, kad būtų išvengta bandymų pasipelnyti keliautojų sveikatos sąskaita.
- Siekiant užtikrinti sklandžias ir be rūpesčių atostogas, kelionės draudimas turėtų būti neatsiejama pasiruošimo kelionei dalis. Nors ne visos šeimos tam skiria pakankamai dėmesio, susirgus ar patyrus traumą užsienyje gydymo išlaidos gali būti itin didelės, ypač tais atvejais, kai prireikia specialistų konsultacijų ar stacionaraus gydymo.
- Sunegalavus Egipte – nereikėtų kreiptis į pirmą pasitaikiusią gydymo įstaigą arba kliniką, kurią siūlo viešbutyje. Pirmiausia rekomenduojama susisiekti su draudimo įmone arba draudimo paslaugos informaciniame dokumente nurodytu atstovu. Šie ekspertai nukreips į patikimas sveikatos priežiūros įstaigas, atsižvelgiant į kliento lokaciją ir būtinos suteikti pagalbos pobūdį.
- Gydymo įstaigoje prašykite iš anksto nurodyti gydymo kainą. Pacientas turi teisę žinoti, kokios procedūros planuojamos, kiek jos kainuos ir ar jos būtinos. Jei už pagalbą tenka susimokėti, būtina prašyti visų susijusių dokumentų – gydytojų išrašų, sąskaitų už paslaugas, receptų, apmokėjimo įrodymo dokumentų.
- Reikėtų nepalikti paso, draudimo poliso ar banko kortelių klinikoms ar jų atstovams viešbutyje. Kitu atveju vėliau galite nustebti pamatę, kokio dydžio sąskaitas gavote už paslaugas, prirašytas be paciento žinios. Dokumentų originalai taip pat visada turi likti pas klientą. Kitaip – vėliau klientas gali būti šantažuojamas neatgauti dokumento, kol draudimo įmonė nepatvirtino sąskaitos apmokėjimo.
- Keliaujant neretai pasitaiko atvejų, kai vietinės medicinos įstaigos siūlo perteklinių ar nepagrįstų paslaugų. Jei gydytojas negali aiškiai ir argumentuotai paaiškinti, kodėl reikalinga konkreti procedūra ar lašelinė, turite teisę jos atsisakyti. Ypač atsargiai vertinkite vadinamąsias „imunitetą stiprinančias“ lašelines, tyrimus be medicininių indikacijų ar pakartotinius vizitus, neturinčius aiškios priežasties. Pajutus spaudimą, rekomenduojama fiksuoti situaciją vaizdo įraše – tai gali būti naudinga sprendžiant galimus ginčus ateityje.
- Venkite pasirašyti dokumentus vietine kalba ir visuomet prašykite, kad visa medicininė informacija būtų pateikta anglų kalba. Suprantami dokumentai padės išvengti nesusipratimų, apsaugos nuo galimų piktnaudžiavimo atvejų ir bus būtini bendraujant su draudimo bendrove.
„Net ir turint kelionės draudimą, kuris padengia būtinąsias gydymui reikalingas paslaugas, svarbu domėtis gydymo sąskaitų pagrįstumu. Jei situacija ir paslaugų įkainiai kelia įtarimų, jaučiate spaudimą ar net šantažą – sustokite ir kreipkitės į savo draudimo atstovus“, – reziumuoja draudimo ekspertas.
Dažniausia problema – virškinamojo trakto infekcijos
A. Gimbickas primena, kad poilsiaujant Egipte turistams labai rekomenduojama laikytis sveikatos apsaugos priemonių.
„Virškinamojo trakto infekcijos – bene dažniausiai pasitaikantys negalavimai šioje šalyje. Siekiant sumažinti jų riziką, rekomenduojama nevartoti vandentiekio vandens, vengti gėrimų su ledukais. Taip pat patartina teikti pirmenybę gerai termiškai apdorotiems patiekalams, ypač mėsos ir jūros gėrybių gaminiams. Šviežius vaisius ir daržoves būtina kruopščiai nuplauti saugiu naudoti vandeniu. Be to, itin svarbu laikytis asmens higienos, reguliariai plauti rankas, ypač prieš valgį ir po apsilankymo viešose vietose“, – primena A. Gimbickas.