Amžinas klausimas dėl telefono miške: užkietėjusiems grybautojams tai gali nepatikti

Grybavimas ir telefonas miške. Asociatyvi pexels.nuotr.
Nors dalis „pasikausčiusių“ grybautojų vis dar drąsiai orientuojasi pagal medžių žieves bei saulės poziciją danguje, retas į mišką išeina be telefono. Jei bent kelis kartus teko ieškoti grybų, diskusija „telefonas miške – pražudys ar išgelbės?“ turėtų būti girdėta. Visgi, yra kelios pagrindinės taisyklės, galinčios padėti nepasiklysti tarp medžių bei išvengti senovinių ženklinimo būdų, o pasiklydus miške – kaip elgtis, kad būtų lengviau jus rasti.
„Išmanusis telefonas miške yra puikus pagalbininkas net ir patyrusiems grybautojams“, –pranešime žiniasklaidai pasakoja Gedas Kukanauskas, Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos direktorius.
Pašnekovas teigia, kad internetu galima pasižymėti ne tik reikiamą informaciją apie buvimo vietą, bet ir turėti su savimi gausiausių grybų vietų sąrašą.
Išmaniųjų nauda miške – neapsakoma
„Dėl didelio miško ploto ir daugybės takelių nerimas pasiklysti yra suprantamas. Tam tikrai nepadeda ir baimė likti be ryšio, tačiau šiais laikais technologijos ištobulėjo tiek, kad retas kuris dar kelią į dangų telefoną, bandydamas pagauti geresnes ryšio bangas“, – aiškina Modestas Ropė, „Bitė Lietuva“ naujos kartos tinklų direktorius.
Išmanusis telefonas gali atlikti ir daugiau naudingų funkcijų, praversiančių grybautojams. Interneto ir įvairių mobilių programėlių dėka galima atpažinti nežinomos rūšies miško gėrybes, išvengti nuodingų grybų ar net pasižymėti teritorijas, kur jų gausiausia.
„Viena populiariausių programėlių – geoportal.lt, kurioje žemėlapiai pateikti labai smulkiai, todėl galima lengvai pasižymėti, kurioje vietoje pastatėte automobilį. Joje taip pat galima surašyti ir vietas, kuriose radote daugiausiai grybų“, – aiškina Aukštaitijos nacionalinio parko vadovas.
Pasak jo, šiam tikslui neretai žmonės vis dar renkasi senovinius ženklinimo būdus – riša raiščius ant medžių, kabina plastmasinius butelius ant šakų ar dažais žymi kamienus. Tokie miško ženklinimo būdai – neleistini, kadangi teršia aplinką, todėl geriausia naudoti telefone esančiomis programėlėmis.
„Išmanieji telefonai taip pat pagelbėja radus nepažįstamą grybą – programėlės padeda atpažinti nematytą grybų rūšį. Tai paverčia ir tiems, kurie ne tik renka grybus, bet ir domisi jais plačiau, nori patirti atradimo džiaugsmą“, – pasakoja G. Kukanauskas.
Nors suprantama, kad ryšys grybaujant, naudingas, kai kurie žmonės vis tiek baiminasi, kad miško glūdumoje jis neveiks. M. Ropė ramina, kad tokia problema, kai negali net paskambinti, mažai tikėtina.
„Investuojame į ryšio tinklų plėtrą, o tai reiškia, kad modernizuojame ryšių stotis ir jose aktyvuojame papildomą žemą padengimo dažnį, kuris padeda užtikrinti stabilesnį ryšį net miškingose ir retai apgyvendinamose vietovėse. Ramybės turėtų įnešti tai, kad geras „Bitės“ ryšio padengimas jau siekia 99% Lietuvos teritorijos“, – teigia M. Ropė.
Ką daryti pasiklydus miške?
Nors teigiama, kad prastas ryšys miške neturėtų tapti problema, verta apgalvoti kelias taisykles, kurios padės išvengti paklydimo. Nors tarp tokių yra ir patarimas negrybauti nepažįstamose teritorijose, G. Kukanauskas tikina, kad svarbu atsiminti ir daugiau.
„Žinokite, kad miškai yra padalinti kvartalinėmis linijomis, todėl patartina grybauti viename miško kvartale, kuris užima 30 ha. Daug lengviau išeiti iš nemalonios padėties, kai paklystame 30 ha plote, o ne visame miške“, – aiškina Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos direktorius.
Taip pat labai svarbu, net jei ir neketinate naudotis internetu, iš anksto įkrauti savo mobilųjį įrenginį. Šis gali pasitarnauti ir kitokiais, su ryšiu nesusijusiais, būdais.
„Visuomet verta prieš išeinant grybauti pasitikrinti, ar telefono baterija yra iki galo įkrauta. Net jei jums norisi adrenalino ir įrenginiu nesinaudosite savo būvimo vietai sekti, jis jums gali praversti tiek kam nors paskambinant, tiek pasišviečiant kelią sutemus, kai ieškote išėjimo iš miško“, – „Bitė Lietuva“ naujos kartos tinklų direktorius.
Jei visgi pasiklydote, G. Kukanauskas pataria susirasti artimiausią kvartalinę liniją, kuri panaši į tiesų miško keliuką. Ja reikėtų eiti tol, kol kvartalinių linijų susikirtime rasite stulpą. Tuomet paskambinkite 112 ir pasakykite miško kvartalo numerį, kuris ant jo užrašytas. Taip bus lengviau nustatyti jūsų koordinates.
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