18 migrantų į Lietuvą ropojo iš Baltarusijos iškastu urvu (video, foto)

Parengė VSAT patarėjas Giedrius Mišutis
Kabelių pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Visus šiuos vyrus, prisistačiusius Afganistano ir Šri Lankos piliečiais, VSAT pareigūnai vėliau apgręžė atgal į Baltarusiją. Kabelių pasieniečiai sulaikė ir du Ukrainos piliečius, įtariama, atvykusius pasiimti į Lietuvą neteisėtai patekusių 7 atėjūnų.
Neteisėtus migrantus VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai fiksavo naktį iš antradienio į trečiadienį Varėnos rajone per vaizdo stebėjimo sistemą. Ginantis nuo neteisėtos migracijos čia Lietuvos pusėje prie sienos linijos taip pat yra pastatytas fizinis barjeras – tvora ir koncertinos piramidė.
Į Lietuvą šie 18 atėjūnų naktį įropojo iš Baltarusijos pusės iškastu urvu. Nedelsiant į šią vietą atvyko arčiausiai buvę Kabelių pasieniečių patruliai, tarp jų ir kinologai su šunimis. VSAT pajėgos sulaikė iš urvo išlindusius ir į mišką nubėgusius 18 įsibrovėlių.
Visi jie buvo jauno amžiaus vyrai. 17 migrantų prisistatė Afganistano piliečiais. Tik 3 iš jų nešėsi šios šalies pasus, o likusieji jokių dokumentų neturėjo. Dar vienas atėjūnas Kabelių pasieniečiams teigė esąs Šri Lankos pilietis, dokumentų jis irgi neturėjo.
Visiems sulaikytiems 18 įsibrovėlių, kaip visada daroma, buvo atlikti individualūs vertinimai. Jų metu Kabelių užkardos pareigūnai nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių. Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka šių migrantų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją.
Netoli atėjūnų sulaikymo vietos pasienyje su Baltarusija Kabelių pasieniečiai sustabdė automobilį „Audi A6“ lietuviškais numeriais. Jį vairavo 41-erių Ukrainos pilietis, kartu vyko 33-ejų Ukrainos pilietė. Pirminiais duomenimis, šie teisėtai Lietuvoje esantys asmenys atvyko pasiimti 7 į Lietuvą įropojusių migrantų.
Ukrainos piliečius pasieniečiai sulaikė. VSAT Varėnos pasienio rinktinėje dėl neteisėto asmenų gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Šiemet tai buvo antras kartas, kai migrantai į Lietuvą bandė patekti iš Baltarusijos iškastais urvais. Balandžio 6 d. tokį atvejį VSAT pareigūnai fiksavo Vilniaus rajone. Tokie urvai kasami ir migrantai jais bando į Lietuvą atropoti ne be Baltarusijos pareigūnų žinios.
Pastaruoju metu iš šios šalies į Lietuvą bandantys prasmukti migrantai dažniausiai būna maždaug 20–40 metų vyrai, tvirti, sveiki, neretai įžūlūs, besistengiantys išvengti kontakto su pasieniečiais.
Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 731 migrantas, į Lenkiją – 146, o į Latviją – net 2 475.
