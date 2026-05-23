Užutrakio dvare – dokumentinio filmo „Trakų fanfarinė savaitė: 20 metų istorija“ pristatymas

2026-05-232026-05-20
2026 m. birželio 5 d., penktadienį, 18 val., Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje vyks dokumentinio filmo „Trakų fanfarinė savaitė: 20 metų istorija“ pristatymas, skirtas festivalio „Trakų fanfarinė savaitė“ 20-mečiui.

Per du dešimtmečius „Trakų fanfarinė savaitė“ tapo ne tik reikšminga muzikine tradicija, bet ir svarbiu Trakų krašto kultūriniu reiškiniu, subūrusiu muzikantus, pedagogus, organizatorius, savanorius bei klausytojus iš Lietuvos ir užsienio. Festivalis per dvidešimt metų užaugino bendruomenę, kurios istorijos, prisiminimai ir emocijos sugulė į naują dokumentinį filmą.

Filme žiūrovai išvys archyvinius kadrus, koncertų akimirkas, užkulisių gyvenimą bei žmones, kūrusius ir puoselėjusius šią išskirtinę tradiciją nuo pirmųjų festivalio metų iki šiandienos. Tai pasakojimas apie muziką, bendrystę, laiką ir miestą, kuriame fanfarų garsai jau dvidešimt metų tampa neatsiejama vasaros dalimi.

Pasak kūrėjų, filmas gimė iš noro išsaugoti festivalio istoriją ir parodyti ne tik sceną, bet ir žmones, kurie stovėjo už jos – tuos, kurie organizavo, grojo, vedė renginius, sugrįždavo po metų ir kūrė gyvą festivalio dvasią.

Vakaro programoje numatytas sveikinimo žodis, įžanginis pristatymas, dokumentinio filmo peržiūra, varinių pučiamųjų kvinteto „BRASSPALVOS“ muzikinis pasirodymas bei vakaro refleksijos ir pokalbiai.

Renginio organizatoriai kviečia visus festivalio bičiulius, buvusius dalyvius, Trakų bendruomenę ir muzikos mylėtojus tapti šios ypatingos sukakties dalimi.

Renginys vyks:


 2026 m. birželio 5 d., penktadienį, 18 val.
 Užutrakio dvaro sodybos Europos salėje
 (Užtrakio g. 1, Trakai)

Įėjimas nemokamas.

Kūrybinė komanda:


 Idėjos autorė – Vaiva Šatkutė-Marozienė
 Projekto vadovas – Valentas Marozas
 Montažo režisierė – Birutė Ambložiejė

Organizatoriai – Trakų meno mokykla ir festivalio „Trakų fanfarinė savaitė“ komanda.

Daugiau apie „Trakų fanfarinės savaitės“ projektą: www.fanfareweek.com

Projektą finansuoja:
 Trakų rajono savivaldybė
 Lietuvos kultūros taryba

