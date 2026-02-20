Ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina Trakuose pristatė savo detektyvinį romaną

Parašyta: 2026-02-20 | Kategorija: Kultūra, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Trakų viešosios bibliotekos nuotr.

Rūta Suchodolskytė-Neniškienė

Vasario 11 dieną Trakų viešojoje bibliotekoje svečiavosi ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina. Rašytoja pristatė savo debiutinį detektyvinį romaną „Mertva živa vodaׅ“ („Miręs gyvasis vanduo“, 2024 m. „Vychola“). Renginį vedė poetė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė, dainomis paįvairino muzikantas Darius Pranckevičius. Jaukiam būreliui klausytojų autorė papasakojo savo atsiradimo Lietuvoje istoriją, bendradarbiavimą su vietiniais rašytojais, lygino ukrainiečių ir lietuvių tradicijas.

Svitlana Kostrykina, baigusi Ukrainoje žurnalistikos studijas, septyniolika metų dirbo žurnaliste: kūrė televizijos laidas, rašė scenarijus, redagavo muzikos žurnalą. Prisipažino savo sukauptą patirtį panaudojusi kurdama detektyvinį romaną. Jame narpliojama televizijos kriminalinės laidos kūrėjos dingimo istorija. Knyga pradėta kurti prieš karą, o pirmosiomis karo dienomis, Svitlana, gelbėdama rankraštį, siuntė santrauką savo draugams. Atvykusi į Lietuvą, parašė knygą.

Ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina. Trakų viešosios bibliotekos nuotr.

Tuo pačiu prasidėjo jos bendras projektas su Lietuvos rašytoja Gintare Adomaityte, kultūros portalo menobangos.lt įkūrėja. Svitlana parašė nemažai straipsnių lygindama Lietuvos ir Ukrainos tradicijas, gilindamasi į mitologiją ir literatūrą. Ukrainietė rašytoja labai greitai išmoko lietuvių kalbą ir dabar laisvai kalba mūsų gimtąja kalba.

Kai susipažinome su Svitlana Rašytojų rezidencijos 2023 metais Molėtuose, ji jau metus mokėsi kalbą ir bandė rašyti haiku eilėraščius. Toje pačioje rezidencijoje užsimezgė pažintis su Gintare Adomaityte.

Svitlana sako, kad jai patinka gyventi Lietuvoje, lietuvius vadina šiaurės vikingais, sako, kad mes esame ne tokie temperamentingi kaip ukrainiečiai, Lietuvoje mažiau saulės ir daugiau lietingų dienų.

Į renginį ji atvyko kartu su draugu Tomu ir akitos veislės kalyte Aika, kuri retkarčiais pritardavo šeimininkei arba muzikantui.

O muzikantas Darius Pranckevičius tą vakarą dainavo angliškas dainas.


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas
Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais Byla dėl Karaimų gatvės Trakuose nutraukta: savivaldybės veiksmai pripažinti pagrįstais
Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai
Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link“ Trakų rajono savivaldybė stiprina partnerystę su „LTG Link“

Renginiai

Kviečiame pamatyti du įspūdingus filmus
Projektas „Nė vienas nėra pamirštas“ kviečia išmokti naudotis elektroniniu parašu
Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai
Vilniuje surengta ketvirtoji „Put in Jail“ akcija, skirta karo Ukrainoje metinėms paminėti Vilniuje surengta ketvirtoji „Put in Jail“ akcija, skirta karo Ukrainoje metinėms paminėti

Kultūra

Kviečiame pamatyti du įspūdingus filmus
Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai Trakuose – Vytauto Didžiojo apdovanojimai
Kovo 10 ąją Lietuva kviečiama susivienyti akcijoje „Skaitome Justiną Marcinkevičių“
Ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina Trakuose pristatė savo detektyvinį romaną

Sveikata

Kur slypi sparčiausiai augančios grožio sektoriaus galimybės? Kur slypi sparčiausiai augančios grožio sektoriaus galimybės?
Čižiūnų socialinių paslaugų centro kasdienybė
Satino patalynė kasdieniam komfortui ir išskirtinei miego kokybei Satino patalynė kasdieniam komfortui ir išskirtinei miego kokybei
Vienus žmones erkės renkasi kur kas dažniau nei kitus: šeimos gydytoja paaiškina, kam ypač svarbu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito Vienus žmones erkės renkasi kur kas dažniau nei kitus: šeimos gydytoja paaiškina, kam ypač svarbu pasiskiepyti nuo erkinio encefalito
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos