Ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina Trakuose pristatė savo detektyvinį romaną

Trakų viešosios bibliotekos nuotr.
Rūta Suchodolskytė-Neniškienė
Vasario 11 dieną Trakų viešojoje bibliotekoje svečiavosi ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina. Rašytoja pristatė savo debiutinį detektyvinį romaną „Mertva živa vodaׅ“ („Miręs gyvasis vanduo“, 2024 m. „Vychola“). Renginį vedė poetė Rūta Suchodolskytė-Neniškienė, dainomis paįvairino muzikantas Darius Pranckevičius. Jaukiam būreliui klausytojų autorė papasakojo savo atsiradimo Lietuvoje istoriją, bendradarbiavimą su vietiniais rašytojais, lygino ukrainiečių ir lietuvių tradicijas.
Svitlana Kostrykina, baigusi Ukrainoje žurnalistikos studijas, septyniolika metų dirbo žurnaliste: kūrė televizijos laidas, rašė scenarijus, redagavo muzikos žurnalą. Prisipažino savo sukauptą patirtį panaudojusi kurdama detektyvinį romaną. Jame narpliojama televizijos kriminalinės laidos kūrėjos dingimo istorija. Knyga pradėta kurti prieš karą, o pirmosiomis karo dienomis, Svitlana, gelbėdama rankraštį, siuntė santrauką savo draugams. Atvykusi į Lietuvą, parašė knygą.
Ukrainiečių autorė Svitlana Kostrykina. Trakų viešosios bibliotekos nuotr.
Tuo pačiu prasidėjo jos bendras projektas su Lietuvos rašytoja Gintare Adomaityte, kultūros portalo menobangos.lt įkūrėja. Svitlana parašė nemažai straipsnių lygindama Lietuvos ir Ukrainos tradicijas, gilindamasi į mitologiją ir literatūrą. Ukrainietė rašytoja labai greitai išmoko lietuvių kalbą ir dabar laisvai kalba mūsų gimtąja kalba.
Kai susipažinome su Svitlana Rašytojų rezidencijos 2023 metais Molėtuose, ji jau metus mokėsi kalbą ir bandė rašyti haiku eilėraščius. Toje pačioje rezidencijoje užsimezgė pažintis su Gintare Adomaityte.
Svitlana sako, kad jai patinka gyventi Lietuvoje, lietuvius vadina šiaurės vikingais, sako, kad mes esame ne tokie temperamentingi kaip ukrainiečiai, Lietuvoje mažiau saulės ir daugiau lietingų dienų.
Į renginį ji atvyko kartu su draugu Tomu ir akitos veislės kalyte Aika, kuri retkarčiais pritardavo šeimininkei arba muzikantui.
O muzikantas Darius Pranckevičius tą vakarą dainavo angliškas dainas.