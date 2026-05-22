Trakuose – tautų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai”

2026-05-222026-05-22
Trakuose gyvena didelis ir gražus įvairių tautybių žmonių būrys, kuriuos jungia gimtas kraštas, tradicijos ir papročiai. Puoselėjant tautų kultūrą ir jų gražias tradicijas, jau devintąjį kartą vyks spalvingas tautų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai”.

Gegužės 30 d., Trakų pilies pusiasalyje suskambės daugybės tautų balsai. Savo kultūrinius lobynus atskleis – lenkų, karaimų, armėnų, rusų, žydų, ukrainiečių, kirgizų, meksikiečių, kartvelų ir lietuvių meno kolektyvai ir atlikėjai. Festivalio dalyviai atliks savo gimta kalba dainas, muzikinius kūrinius, šoks šokius, pristatys savo tautinį patiekalą, papasakos apie savo tradicijas ir papročius.

Tautų festivalis „Čia mūsų gimtinė, čia mūsų namai” yra projekto „Tautų avilys” renginys, finansuojamas  Tautinių mažumų departamento prie LR vyriausybės ir Trakų rajono savivaldybės.

Projekto vykdytojai bei festivalio organizatoriai – Trakų kultūros ir meno centras.

Trakų kultūros ir meno centro informacija

