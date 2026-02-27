Trakų viešoji biblioteka kviečia į edukacijas Vilniaus knygų mugėje

Š. m. vasario 27–28 d. Trakų viešoji biblioteka dalyvaus Vilniaus knygų mugėje ir kviečia vaikus bei jaunimą į kūrybines, pažintines ir įtraukiančias edukacijas Bibliotekų erdvėje (4 salėje).
Vasario 27 d.
Nuo 11 iki 13 val. vyks kūrybinės dirbtuvės „Gėlėti pokalbiai su katinu Flioksu“, kurių metu knygos apie katiną Flioksą autorės pakvies susipažinti su neregėtu katinu ir jo „kalbančiomis“ kailiuko gėlėmis, kurti Fliokso portretą bei kalbėtis apie meilę gamtai, draugystę, buvimą savimi ir tikslų siekimą.
Nuo 13 iki 15 val. lankytojų lauks edukacija „Žodžiai, kurie jungia pasaulius“, supažindinsianti su skirtingų kalbų skambesiu ir kultūrų įvairove per kalbinius žaidimus bei pasaulio žodžio kortelės kūrimą su 3D rašikliais.
Nuo 15 iki 17 val. vyks kūrybinė edukacija „Manoji istorija“, kurios metu dalyviai susipažins su knygos gimimo procesu ir susikurs miniatiūrinę knygelę, kūrybiškai interpretuodami knygų mugės šūkį „Žodis ieško žmogaus“.
Nuo 17 iki 19 val. – kūrybinės dirbtuvės „Frotažo pasakojimai“, supažindinsiančios su vokiečių dailininko Makso Ernsto kūryba ir frotažo technika, lavinančia vaizduotę, meninę raišką ir bendravimo įgūdžius.
Vasario 28 d.
Nuo 11 iki 13 val. vyks kūrybinės dirbtuvės „Gėlėti pokalbiai su katinu Flioksu“.
Nuo 13 iki 15 val. vaikams nuo 9 metų bus siūlomos dirbtuvės „Viktorijos laikų laiškas“, kurių metu dalyviai susipažins su XIX a. laiškų lankstymo tradicija ir kurs origami principu lankstomą dėlionės tipo atviruką.
Nuo 15 iki 17 val. kūrybinio užsiėmimo „Knygų kvapas“ metu literatūrinės temos bus siejamos su kvapais – dalyviai pildys lininius maišelius džiovintais augalais, prieskoniais ar kitomis natūraliomis medžiagomis ir dekoruos juos pasirinktais žodžiais ar frazėmis.
Kviečiame visus kūrybiškai praleisti laiką, atrasti naujus žodžius ir istorijas bei patirti knygų pasaulį kartu su Trakų viešąja biblioteka.
Trakų viešosios bibliotekos informacija