Trakų Užgavėnėse sieksime rekordo!

Kviečiame Trakų rajono gyventojus ir svečius jau šį šeštadienį linksmai, sočiai ir kūrybiškai išvyti žiemą bei su meile pasitikti pavasarį. Šiemet tradicinė Užgavėnių šventė Trakuose žada daug staigmenų, viena iš jų – bus siekiama rekordo!
Vasario 14 d. Trakuose, prie Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio (Karaimų g. 1A), vyksiančios Užgavėnių šventės „Morės piršlybos“ metu trakietis Viačeslav Filipovič mes iššūkį žmogaus galimybėms išbūti ledo gniaužtuose ir sieks pagerinti Lietuvos grūdinimosi rekordą!
Pirmą kartą šio rekordo buvo siekiama 2000 m. ir tai padarė olandas Wim Hof – talpoje, pilnoje ledo, išbuvęs 30 minučių 9 sekundes, jis tapo pasaulio rekordininku. Lietuvos buvimo lede rekordas yra 45 minutės ir 4 sekundės. Šį rezultatą 2020 m. pasiekė šalčio aistruolis Modestas Stumbrys, savo ankstesnio rekordo laiką pagerinęs 15 minučių.
Rekordo bus siekiama prie Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio nuo 14:00 val. Ištvermės išbandymą Trakuose fiksuos Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba, registruojanti Lietuvos miestų bei rajonų išskirtinius pasiekimus ir taip vietos bendruomenes skatindama didžiuotis savais ir savitais laimėjimais.
Kviečiame atvykti ir karštai palaikyti ledinį žmogų!
