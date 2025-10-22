Trakų rajone vyko savivaldybės organizuotos pratybos

Parašyta: 2025-10-22

Trakų rajono savivaldybės surengtų pratybų dalyviai

Š. m. spalio 6–11 d. visoje Lietuvoje vykstant didžiausioms Nacionalinėms mobilizacinės sistemos patikrinimo pratyboms „Vyčio skliautas 2025“, Trakų rajono savivaldybė surengė pratybas „Trakų rajono savivaldybės gyventojų evakavimas blogėjant saugumo situacijai ir susidarius karinės intervencijos į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos grėsmei“.

Suorganizuotose savivaldybės lygio civilinės saugos kompleksinėse pratybose dalyvavo Trakų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei Mobilizacijos valdymo grupės nariai, Rūdiškių ir Onuškio seniūnijų darbuotojai, savivaldybės įmonių, įstaigų atstovai. Taip pat Rūdiškių ir Onuškio seniūnijų teritorijoje atliekant praktinius pratybų veiksmus prisidėjo Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Trakų rajono policijos komisariato pajėgos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Spalio 7–8 d. buvo praktiškai treniruojami gyventojų evakuacijos organizavimo įgūdžiai, Rūdiškių apylinkėse buvo įvesta komendanto valanda, ginkluoti šauliai vykdė objektų apsaugą ir patikrinimus keliuose, vyko imitacinio sprogmens likvidavimas, buvo įvestas planas „Skydas“. Vykdomų taktinių užduočių metu naudotos mokomosios imitacijos priemonės, imitaciniai šaudmenys ir ginklai, karinis transportas. Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos ir Rūdiškių gimnazijos patalpose buvo įrengti gyventojų surinkimo punktai, kuriuose gyventojai buvo registruojami ir skirstomi į grupes, atliekami kiti koordinaciniai veiksmai, siekiant užtikrinti sklandžią gyventojų evakuaciją ir saugumą. Vėliau gyventojai iš Rūdiškių ir Onuškio autobusu buvo evakuoti į Elektrėnus. Evakuacijos metu stebėtas pratybų dalyvių pasirengimas organizuoti gyventojų evakavimą, reagavimas į kylančius iššūkius, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, informacijos teikimas ir ryšio užtikrinimas, įgūdžiai organizuojant ir koordinuojant ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimą evakuotiems gyventojams, reikalavimų laikymasis, taip pat pratybų metu siekta įvertinti Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių pasirengimą užtikrinti kibernetinį saugumą.

Po pratybų, įvertinus jų eigą, nustatyta, kad pratybos vyko sklandžiai, visos užduotys buvo sėkmingai įgyvendintos, bet pastebėta ir silpnųjų vietų, išskirti tobulintini atliekamų veiksmų algoritmai.

Trakų rajono savivaldybės informacija


