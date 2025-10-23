Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos aktualijos

Trakų PGT nuotr.
Įsibėgėjus spaliui, Trakų rajono savivaldybėje ugniagesiai gelbėtojai turėjo 15 iškvietimų. Į 6 iš jų važiavo dėl kilusių gaisrų. Palyginus su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, kai kilo 4 gaisrai, gaisrų šiemet kilo 50 proc. daugiau. Žūčių gaisruose spalio mėnesį pavyko išvengti.
Spalio mėnesį 3 gaisrai kilo atvirose teritorijose, t. y. 50 proc. visų gaisrų. Atviroje teritorijoje degė miško paklotė, buvo deginami lapai.
Gyvenamosios paskirties pastatuose kilo 2 gaisrai, t. y. 33,33 proc. visų gaisrų. Gaisras kilo Trakų r. sav. Aukštadvario sen., Aukštadvario mstl. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name. Degimas buvo namuose elektros skydinėje. Taip pat buvo gautas pranešimas, kad Trakų r. sav. Senųjų Trakų sen., Senųjų Trakų k. dviejų aukštų mūriniame gyvenamajame name dega suodžiai. Ugniagesiai gelbėtojai 1 kartą vyko gesinti transporto priemonės. Buvo gautas pranešimas, kad Trakų r. sav. Lentvario sen. dega automobilis.
Pagrindinės gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis (50 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų pažeidimai (16,67 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (16,67 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (16,67 proc.)
Be gaisrų gesinimo, spalio mėnesį ugniagesiai gelbėtojai atliko ir 4 gelbėjimo darbus. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo atlikta 10 gelbėjimo darbų, šiemet jų poreikis sumažėjo 60 proc. Ugniagesiai gelbėtojai 2 kartus važiavo pašalinti nuvirtusių medžių nuo važiuojamosios kelio dalies. Taip pat 2 kartus talkino kitoms specialiosioms tarnyboms.
Ugniagesiai gelbėtojai Rūdiškių sen., Rūdiškėse dalyvavo pratybose „Rastas sprogmuo“.
Du kartus Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos važiavo į pagalbą kaimyniniuose rajonuose (Prienų r. sav. ir Vilniaus r. sav.).
Trakų r. sav. ir toliau yra vykdomos prevencinės akcijos „Saugūs namai“ ir „Daugiabučiai namai be gaisrų“, kurių metu gyventojai skatinami įsirengti autonominius dūmų detektorius, aiškinami Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimai eksploatuojant elektros ir šildymo įrenginius, primenama suodžių valymo iš dūmtraukių svarba ir periodiškumas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija