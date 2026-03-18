Tarptautinė miškų diena: VMU kviečia į nemokamus miško terapijos užsiėmimus

Kovo 21-ąją minima Tarptautinė miškų diena primena, kokią svarbią vietą miškai užima mūsų gyvenime ir kaip stipriai jie gali prisidėti prie žmogaus gerovės. Šia proga Valstybinių miškų urėdija (VMU) kviečia visuomenę dalyvauti nemokamuose miško terapijos užsiėmimuose.
Miško terapija – galimybė patirti mišką kitaip
Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio sulaukia miško terapija – praktika, skatinanti sąmoningą buvimą gamtoje. Tai daugiau nei paprastas pasivaikščiojimas miške. Miško terapija kviečia sulėtinti tempą, įsiklausyti į aplinką, stebėti detales ir pasitelkti visus sensorinius pojūčius bei vaizduotę.
Patyriminių miško terapijos užsiėmimų metu dalyviai kviečiami lėtai ir sąmoningai patirti miško aplinką – įsiklausyti į garsus, užuosti kvapus, pajausti medžių, samanų ar žemės tekstūras. Taip pat pasitelkiama vaizduotė, dėmesingo įsisąmoninimo ir meditacijos praktikos, padedančios giliau patirti aplinką.
Tokia patirtis leidžia atsipalaiduoti, geriau suvokti ir pažinti ne tik supančią aplinką, bet ir save, stiprinti ryšį su gamta. Dėl šių priežasčių sąmoningas buvimas gamtoje pasaulyje vis dažniau pasitelkiamas kaip priemonė emocinei sveikatai stiprinti, o Lietuvoje taip pat sulaukia vis daugiau dėmesio.
Organizuodama miško terapijos užsiėmimus, VMU siekia paskatinti žmones sulėtinti tempą, nurimti ir stiprinti ryšį su gamta bei pačiu savimi. Taip atkreipiamas dėmesys į mišką kaip erdvę poilsiui bei ramiam buvimui gamtoje.
Nemokami miško terapijos užsiėmimai visuomenei
Tarptautinės miškų dienos proga VMU kviečia visuomenę dalyvauti nemokamuose miško terapijos užsiėmimuose. Šios iniciatyvos tikslas – skatinti žmones stiprinti ryšį su savimi ir gamtine aplinka, puoselėti asmeninį augimą bei dažniau praktikuoti sąmoningą buvimą gamtoje.
Miškas gali būti ne tik vieta, kurią vertiname dėl jos teikiamos naudos, bet ir erdvė, kurioje galime atgauti jėgas, sustiprinti emocinę sveikatą ir iš naujo atrasti ryšį su gamta.
Kur vyks miško terapijos užsiėmimai?
Miško terapijos užsiėmimai vyks kovo 21 d. net 5 vietose visoje Lietuvoje – Vievio, Šimonių, Punios, Palangos ir Telšių girininkijose. Miško terapijos patyriminiai užsiėmimai nemokami ir atviri visiems.
Trakų regioniniame padalinyje miško terapijos užsiėmimas vyks Vievio girininkijoje, Bražuolės stovyklavietėje (54.756022, 24.956642). Dėl dalyvavimo ir papildomos informacijos galima kreiptis el. p. Gintare.Karelina@vmu.lt arba tel. +370 68 449 050.
Rokiškio regioniniame padalinyje užsiėmimas organizuojamas Šimonių girininkijoje, pažintiniame take „Į girią“ (55.71926, 25.2117). Daugiau informacijos apie registraciją galima gauti el. p. Jolita.Sliakiene@vmu.lt arba tel. +370 69 810 589.
Alytaus regione miško terapijos patirtis bus siūloma Punios girininkijoje (54.50685, 24.03820). Norintieji dalyvauti kviečiami registruotis ar pasiteirauti el. p. Juste.Petrauskaite@vmu.lt arba tel. +370 61 515 254.
Kretingos regioniniame padalinyje miško terapijos užsiėmimas vyks Palangos girininkijoje, Nemirsetos miške (55.869639, 21.062971). Dėl dalyvavimo galima kreiptis el. p. Grazina.Baniene@vmu.lt arba tel. +370 61 487 792.
Telšių regioniniame padalinyje renginys vyks Germanto Luokės paplūdimyje, šalia Germanto ežero tilto (55.977058, 22.154168). Norintieji dalyvauti kviečiami susisiekti el. p. Jurgita.Poce@vmu.lt arba tel. +370 69 755 680.
Visi užsiėmimai yra nemokami, tačiau dalyvių skaičius ribotas – kiekviename užsiėmime gali dalyvauti iki 15 žmonių. Todėl rekomenduojama paskubėti susisiekti su nurodytais kontaktiniais asmenimis ir užsiregistruoti.
