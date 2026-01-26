Susitikime su V. Zelenskiu – dėmesys Lietuvos ir Ukrainos medikų partnerystei

Sekmadienį su Vilniuje viešėjusiu Ukrainos Prezidentu Volodymyru Zelenskiu susitiko sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Pastaraisiais metais Lietuvos ir Ukrainos sveikatos ministerijos ypač tampriai bendradarbiauja tarpusavyje: 2025 m. Ukrainos gydymo įstaigose stažavosi 7 lietuvių medikų komandos, Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos priėmė į reabilitaciją sužeistus karius ir vaikus, kurie buvo išlaisvinti iš Rusijos okupacijos ir grąžinti į Ukrainą.

M. Jakubauskienė padėkojo Ukrainos Prezidentui už tvirtybę ir labai atkaklų darbą vadovaujant valstybei karo metu.

„Jūs esate tvirtybės pavyzdys visam pasauliui. Taip pat atskirai noriu padėkoti Ukrainos sveikatos apsaugos ministrui Viktorui Liashko už konstruktyvų bendradarbiavimą, už galimybę Lietuvos medikams vykti į Ukrainą semtis karo medicinos žinių ir dalintis savo civiline patirtimi. Per praėjusius metus Dnipro Mechnikovo ir kitose ligoninėse stažavosi dešimtys aukščiausio lygio Lietuvos medikų. Mums tai – be galo didelė pagalba ruošiantis išorės grėsmėms“, – sakė sveikatos apsaugos ministrė susitikime su V. Zelenskiu.

Pasak M. Jakubauskienės, Lietuva įsipareigoja ir toliau bendradarbiauti: teikti aktyvų gydymą bei psichologinę ir fizinę reabilitaciją Ukrainos sužeistiems kariams Lietuvoje. Šiais metais daugiau nei trims šimtams vaikų, kurie buvo išvežti į Rusiją ir grąžinti į tėvynę, bus suteiktos reabilitacijos paslaugos. Bus tęsiamas Lietuvos medikų bendradarbiavimas su kolegomis ukrainiečiais visomis kryptimis.

Per 2025 m. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su nevyriausybine organizacija „Blue/Yellow“ suorganizavo šešias Lietuvos medikų grupių stažuotes įvairiose Ukrainos gydymo įstaigose. Jų tikslas – visuose šalies regionuose turėti medicinos personalo, kurie įgytų praktinių žinių, kaip veikti karo sąlygomis. Taip pat dalis medikų renkasi savanoriškas išvykas į Ukrainą per nevyriausybinę organizaciją „Blue/Yellow“. Tolimesnės stažuotės bus organizuojamos kartu su  Ekstremalių sveikatai situacijų centru.

