Sukame laikrodžius

„Laikrodžio sukimas pavasarį, kai netenkame vienos valandos miego, yra labiau juntamas ir daro didesnį poveikį organizmui nei rudens laiko keitimas, kai valanda yra „grąžinama“. Staigus laiko pokytis gali sutrikdyti biologinius ritmus, sukelti miego trūkumą, pakelti streso lygį ir net didinti tam tikrų sveikatos problemų riziką“, – teigia vaistininkė Gabija Nienė.
Pasak jos, po laikrodžio sukimo gali pasireikšti miego sutrikimai – sunkumai užmiegant ir prabundant, o miego kokybė gali pablogėti.
„Natūralu, kad prastai išsimiegoję jaučiame stipresnį nuovargį, sumažėja darbingumas ir sutrumpėja dėmesio išlaikymo kokybė darbo metu. Taip pat gali paaštrėti nuotaikų svyravimai, padidėti nerimas ir išaugti širdies bei kraujagyslių ligų rizika“, – „Eurovaistinės“ pranešime spaudai sako vaistininkė G. Nienė.
Kuriuos žmones laiko sukimas veikia labiausiai?
„Vaikų biologinis laikrodis yra jautresnis, todėl jiems gali būti sunkiau užmigti ir prisitaikyti prie naujo ritmo. Mažiems vaikams gali pasireikšti padidėjęs irzlumas bei susilpnėjusi dėmesio koncentracija. Laikrodžio sukimas neigiamai veikia ir suaugusiuosius, ypač tuos, kurie turi įtemptą darbo grafiką. Jie gali jausti stipresnį nuovargį, padidėjusį streso lygį ir sumažėjusį produktyvumą“, – sako vaistininkė G. Nienė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad laikrodžio sukimas ypač pavojingas žmonėms, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, bei tiems, kurie kenčia nuo miego sutrikimų, tokių kaip nemiga.
Kaip pasiruošti laikrodžio sukimui?
Iki laikrodžio sukimo liko šiek tiek daugiau nei savaitė. Kad laiko pokytis būtų kuo mažiau juntamas, vaistininkė G. Nienė rekomenduoja pradėti ruoštis iš anksto – jau šį savaitgalį.
„Ateinančiomis dienomis, net ir laisvadieniais, stenkitės eiti miegoti 10–15 minučių anksčiau, kad organizmas palaipsniui prisitaikytų prie pokyčio. Taip pat vakare venkite kofeino ar alkoholinių gėrimų, apribokite mėlynųjų ekranų naudojimą. Jei užmigti sunku, gali padėti melatonino papildai – jie gali paskatinti greitesnį užmigimą ir pagerinti miego kokybę“, – pataria G. Nienė.
Kaip pasirūpinti savo po laiko pokyčio?
Pirmosios dienos po laikrodžio sukimo gali būti sudėtingos, todėl svarbu laikytis kelių paprastų taisyklių.
„Laiko pokytis gali turėti neigiamos įtakos mūsų savijautai, tačiau tinkamai pasiruošę galime sumažinti jo poveikį. Jei turite galimybę, planuokite darbus taip, kad pirmosiomis dienomis po laiko keitimo darbo krūvis būtų mažesnis. Skirkite daugiau laiko poilsiui ir fiziniam aktyvumui – tai padės greičiau prisitaikyti prie naujo ritmo. Taip pat nepamirškite gerti pakankamai vandens ir laikytis subalansuotos mitybos, kad palaikytumėte energijos lygį“, – pataria vaistininkė G. Nienė.
