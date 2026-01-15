Skelbiamas atliekų surinkimo 2026 m. grafikas

Informuojame, kad atliekų vežėjas UAB „Ecoservice“ paskelbė mišrių komunalinių atliekų bei pakuočių ir stiklo atliekų išvežimo 2026 metais grafikus.
Su komunalinių atliekų išvežimo Trakų rajono savivaldybės teritorijoje grafiku galima susipažinti UAB „Ecoservice“ internetinėje svetainėje: https://ecoservice.lt/grafikai/, įvedus adresą arba ant konteinerio nurodytą inventorinį numerį.
Pagal grafiką mišrios komunalinės atliekos bus surenkamos kas antrą savaitę, pakuočių atliekos ir antrinės žaliavos – kas ketvirtą savaitę.
Grafike nustatytą dieną atliekos renkamos nuo 6.00 iki 22.00 val., todėl individualūs atliekų konteineriai tuštinimo dieną iki 6.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios kelio dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas. Jeigu konteineriai tuštinimo dieną į nurodytas vietas neišstumti, atliekos bus surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.
Dėl pagal grafiką neaptarnautų komunalinių atliekų konteinerių ir kitais susijusiais atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų teikimo klausimais gyventojai gali kreiptis į UAB „Ecoservice“ tel. +370 800 53 533, el. paštu sutvarkysim@ecoservice.lt.
Prireikus pastatyti, nuimti arba pakeisti individualius komunalinių atliekų surinkimo konteinerius, atliekų turėtojai turi kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administraciją el. paštu komunalinesatliekos@trakai.lt.
Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų, didelio atliekų kiekio, transporto gedimo) atliekų surinkimas gali vėluoti, todėl labai prašome gyventojų palikti konteinerius prie važiuojamosios dalies iki tol, kol jie bus ištuštinti. Tuo metu atliekas kaupkite atliekų maišuose, vežimo dieną jie bus paimti kartu su kitomis atliekomis.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus informacija