Skelbiama Moksleivių dainų šventės programa, prasideda bilietų platinimas

Jau platinami bilietai į vieną iš didžiausių šios vasaros renginių – Vilniuje liepos 3-6 dienomis vyksiančią Lietuvos moksleivių dainų šventę „Laiku. Ratu. Kartu“, kurioje 6 programas atliks daugiau nei 24 tūkst. choristų, šokėjų ir muzikantų. Svarbu: bilietų prireiks ir tiems žiūrovams, kurie rinksis nemokamus renginius.
„Įvedame naujovę, kurią masinių renginių organizatoriai užsienyje taiko norėdami užtikrinti maksimalų žiūrovų saugumą – nemokamus bilietus, – sako šventę organizuojančios Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius Dainius Numgaudis. – Tokius bilietus turės išsiimti žiūrovai, norintys pamatyti nemokamus šventės renginius. Šių bilietų platinimas mums padės tinkamai paruošti erdves, užtikrinti, kad jose būtų ne daugiau žiūrovų, nei yra leidžiama pagal saugos reikalavimus.“
Nemokamus bilietus žiūrovai jau gali išsiimti į Dainų dienos stovimas vietas, tokie pat bilietai artėjant renginiams bus platinami norintiems pamatyti Pučiamųjų instrumentų orkestrų bei Jungtinio akordeonų orkestro koncertus. Be bilietų vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami stebėti dalyvių eitynes Gedimino prospektu.
Mokamų renginių kainos prasidės nuo 10 Eur – tiek kainuos bilietas į Ansamblių vakarą. Nuo 15 Eur prasidės sėdimų Dainų dienos vietų kainos, nuo 19 Eur kainuos Šokių dienos bilietai. Riboto kiekio VIP zonų bilietai kainuos nuo 40 iki 50 Eur. Bilietus jau galima įsigyti svetainėje bilietai.lt.
Po 10 metų pertraukos grįžtanti Lietuvos moksleivių dainų šventė naujovių žada ne tik bilietų sistemoje. Visuose didžiuosiuose šventės renginiuose – Ansamblių vakare, Šokių dienoje, Dainų dienoje, Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncerte – įvyks specialiai šventei sukurtų kūrinių premjeros. Žiūrovus džiugins ir naujos gerai pažįstamų, bet Dainų šventėse niekada neatliktų kūrinių aranžuotės, taip pat – šventėse dar nenaudoti technologiniai sprendimai.
Lietuvos moksleivių dainų šventės programa:
liepos 3 d.
17:00 Dalyvių eitynės Gedimino prospektu
19:00 Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Kartu skambiu ratu“ Vilniaus Katedros aikštėje
liepos 4 d.
18:00 Jungtinis akordeonų orkestro koncertas Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje
22:00 Ansamblių vakaras „Metų ritmu“ Vilniaus Kalnų parko estradoje
liepos 5 d.
19:00 Šokių diena „Ratu, ratu“ „Twinsbet“ arenoje
liepos 6 d.
18:30 Dainų diena „Laiku. Ratu. Kartu“ Vingio parke
21:00 Dainų dienos finalas – „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Vingio parke
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos informacija ir nuotrauka
