Šiuolaikinio cirko pasirodymas Užutrakio dvare: „Mentir lo mínimo“

Įsibėgėjant pavasariui Užutrakio dvaro sodyba kviečia patirti išskirtinį šiuolaikinio meno įvykį – balandžio 16 d. čia bus pristatytas prancūzų šiuolaikinio cirko trupės Alta Gama spektaklis „Mentir lo mínimo“ („Meluokite kuo mažiau“).
Spektaklis atkeliauja kaip „Menų spaustuvės“ vykdomo sklaidos projekto dalis, kuriuo siekiama prasmingiau ir plačiau Lietuvos regionams atverti šiuolaikinio cirko meno pažinimą. Projekto dalimi tampa kruopščiai atrinkti, pripažinimą pelnę spektakliai, atspindintys pačias aktualiausias šiuolaikinio cirko meno.
Mentir lo mínimo“ (liet. „Meluokite kuo mažiau“ ) – tai konceptualus šiuolaikinio cirko pasirodymas, kuriame nėra nieko atsitiktinio ir nieko nereikalingo. „Tikime, kad paprastumas yra esmė ir galimybė giliau pajausti tai, kas nėra matoma. Mes regime paprastą veiksmą tarsi pro padidinamąjį pojūčių stiklą. Pasirodymas, kuris savo paprastumu priartins mus pačius prie savęs priėmimo, koks sudėtingas jis bebūtų. Šis pasirodymas paprastas, poetiškas ir pagardintas humoru“, – pasakoja trupė. Vizualiai minimalistinis, bet prasmingai gilus pasirodymas siekia atkreipti dėmesį į mūsų visuomenėje įsitvirtinusius grožio standartus bei individualaus santykio su savo kūnu svarbą. Per judesį, pusiausvyrą ir erdvės pokyčius trupė kviečia žiūrovus akis į akį susitikti su savo pačių kūnu – jo galia, ribomis ir trapumu.
Spektaklis „Mentir lo mínimo“ taip pat kviečia permąstyti vartojimo temą ir atsisakyti visko, kas mums nereikalinga. Scenos veiksmas koncentruojasi į tris elementus – moterį, vyrą ir dviratį, kurių judesiai, simbolizuojantys palaipsnį sluoksnių numetimą, klausia: kas yra minimumas? Kiek minimalus veiksmas gali atskleisti apie mus pačius? Šiame spektaklyje nėra nieko atsitiktinio – kiekvienas judesys turi prasmę. Spektaklis per humorą, trapumą ir judesio poeziją leidžia žiūrovui pasijusti spektaklio dalimi.
Užutrakio dvaro sodyba šiame kontekste tampa ypatinga susitikimo vieta. „Šiandien kultūros paveldo erdvės neapsiriboja vien istorijos pasakojimu – mums svarbu, kad jos būtų gyvos ir atviros šiandienos kūrybai. Tikime, kad kultūros paveldas atsiskleidžia naujomis spalvomis, kai jame atsiranda šiuolaikinės kūrybos sluoksnis. Ši sintezė – šiuolaikinio meno pristatymas istorinėje erdvėje – yra įdomi ir mums, ir mūsų lankytojams: tokių kūrėjų kaip „Alta Gama“ pasirodymai įneša netikėtumo ir leidžia iš naujo atrasti vietą“ – sako Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos direktorius Darius Kvedaravičius.
TINP direkcijos inf.
