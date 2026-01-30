Sėkmingai užbaigtas partnerystės projektas

Partnerių susitikimas Gižycke (Lenkija)
Š.m. sausio 22 d. Gižycko mieste įvyko paskutinis projekto „Aktyviai jungiame kartas Trakų ir Gižycko regionuose – kartų integracijos ir bendros vaikų, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų sportinės bei kultūrinės veiklos“ partnerių susitikimas.
Jo metu pasidalinome mintimis, kaip pavyko įgyvendinti projekte numatytas veiklas ir darbus. Niekam nekilo abejonių, kad šio projektas buvo ne tik sėkmingas, bet ir labai naudingas.
Kokie gi darbai nuveikti?
Sveikatingumo seminarai, vienijantys kartas ir kultūras
2025 m. birželio 21–23 d. surengtame seminare dalyvavo po 20 atstovų iš Trakų ir Gižycko rajonų savivaldybių. Trijų dienų programa buvo orientuota į sveikos gyvensenos skatinimą, bendruomeniškumo stiprinimą ir kultūrinį pažinimą.
Pirmoji seminaro diena prasidėjo dalyvių susipažinimu ir programos pristatymu. Vėliau visi pasinėrė į totoriško kulinarinio paveldo pažinimą – tai buvo ne tik pažintis su šio regiono tradicijomis, bet ir galimybė mėgautis gardžiais pietumis. Popietę dalyviai leidosi į žygį po Užutrakio dvaro sodybą ir parką kartu su eiguliu. Po žygio vyko augalinio fermentuoto gėrimo – giros – degustacija, kurios metu dalyviai sužinojo apie šio gėrimo naudą sveikatai. Dieną vainikavo gongų terapija – atpalaiduojanti praktika, padėjusi nurimti po aktyvios dienos.
Antroji diena buvo kupina kūrybos ir geros nuotaikos. Rytą dalyviai išbandė teatro ir dailės terapijas, kurios skatino emocinę saviraišką ir atsipalaidavimą. Po pietų visi įsitraukė į smagią linijinių šokių pamoką, o vėliau – į sveikuoliškų desertų ir užkandžių dirbtuves. Užsiėmimai vyko su vertimu į lietuvių ir lenkų kalbas, užtikrinant visų įsitraukimą. Dienos pabaigoje dalyviai daugiau sužinojo apie vietos tradicijas, mėgavosi pirties malonumais ir maudynėmis ežere – tai buvo puikus būdas atsipalaiduoti po turiningos dienos.
Paskutinė seminaro diena prasidėjo rytine mankšta gryname ore, po kurios dalyviai išbandė irklentes ir vandens dviračius. Popietę visi leidosi į žygį su šiaurietiškomis lazdomis ir ekskursiją po Angelų kalvą, kur jų laukė ir šaudymo iš lanko totorišku būdu pramoga. Seminaras užbaigtas refleksijos užsiėmimu– plaukdami laivu Trakų ežere, dalyviai dalijosi įspūdžiais, aptarė įgytą patirtį ir išmoktas pamokas.
Tęsiamas Trakų ir Gižycko rajonų savivaldybių įgyvendinamas projektas
Praėjusių metų birželio 26–28 d. Gižycke (Lenkija) vyko kartų stovykla ir naujai pastatytos bendruomenės salės atidarymas Gajevo (Gajew) gyvenvietėje.
Tris dienas trukusio renginio tikslas buvo suburti dalyvius iš Gižycko ir Trakų regionų bendrai veiklai, padedančiai geriau pažinti vieniems kitų kultūrą, istoriją bei tradicijas, taip pat skatinti socialinius ryšius ir bendradarbiavimą tarp kartų. Renginyje dalyvavo Trakų rajono savivaldybės delegacija.
Seminare Lenkijoje stiprintas kartų ryšys
2025 m. liepos 9–11 d. Gajevo gyvenvietėje (Gižycko rajone) 40 seminaro dalyvių – 20 iš Lietuvos ir 20 iš Lenkijos – gilinosi į kartų bendravimo svarbą, dalijosi patirtimis bei dalyvavo kūrybinėse ir edukacinėse veiklose, kurios skatino tarpusavio supratimą ir bendrystę. Seminaro metu vyko kūrybinės dirbtuvės – gipso figūrėlių ir muilo puokščių kūrimo. Jų metu įsitikinta, kad menas gali jungti kartas. Seminare dalyvavusios mamos turėjo galimybę išlaisvinti savo kūrybiškumą, išmokti naujų meno technikų, kartu su vaikais kurti unikalius kūrinius ir stiprinti tarpusavio ryšį. Dirbtuvėse buvo liejamos ir dekoruojamos gipso figūrėlės, kuriamos kvapnios kompozicijos.
Seminaro metu netrūko ir aktyvaus laisvalaikio veiklų.
Šiuo renginiu siekta skatinti bendradarbiavimą ir integraciją tarpvalstybiniu mastu bei stiprinti šeimos ryšius, populiarinti kūrybinį ir edukacinį aktyvumą vietos bendruomenėse, įtraukti moteris ir vaikus į veiklas, kurios padeda ugdyti socialinius ir kūrybinius įgūdžius, mažinti socialinę ir kultūrinę įvairių kartų asmenų atskirtį per bendras veiklas.
Trakuose vyko tarptautinis lėtasis kultūros festivalis
2025 m. liepos 28–30 d. Trakuose surengtas Skirtingų kartų lėtasis kultūros festivalis-stovykla.
Trijų dienų renginyje dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos turėjo galimybę dalyvauti daugiakultūriškumą ir tradicijas pristatančiose paskaitose, įvairiose edukacinėse veiklose bei praktiniuose užsiėmimuose. Festivalio metu vyko drožybos, kalvystės, juostų audimo, margučių marginimo, tapymo gamtoje dirbtuvės, sūrio ir gruziniškų chačapurių kepimo bei totoriškų šokių mokymai.
Programoje netrūko ir kultūrinių akcentų – dalyviai lankėsi Trakų pilyje, Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse, susipažino su Dzūkijos, Trakų krašto medinės architektūros paveldu ir tradiciniais amatais, stebėjo Trakų krašto totorių bendruomenės kolektyvo pasirodymą, dalyvavo vakaronėje su folkloro ansambliu ir interaktyviame „flašmobe“ Užutrakyje.
Šis renginys suteikė dalyviams galimybę įgyti naujų įgūdžių, pasidalyti savo patirtimi ir užmegzti ryšius su kitais pasienio bendruomenės nariais.
Bendradarbiavimas įgyvendinant tarptautinį ekologinį ir kultūrinį projektą
Praėjusiais 2025 m. liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis Trakuose surengta Tarptautinė sveikų motinų stovykla, kurios metu dalyviai iš abiejų šalių dalyvavo įvairiose kūrybinėse, edukacinėse ir sveikatinimo veiklose. Programoje buvo numatyta kūrybinė užduotis su ekologiškomis, gamtinėmis priemonėmis (pvz.: samanomis), paskaitos apie tradicinę kultūrą ir moterų amatus, terapiniai užsiėmimai, liaudies dainos ir šokiai, žygis Dūkštų pažintiniu taku, apsilankymas Vytenio parke, kur ragautas ant laužo gamintas troškinys.
Dalyviai turėjo galimybę pasinerti į vietos kultūrą, sužinoti apie regiono istoriją ir įsitraukti į tvaraus turizmo praktiką, naudingą vietos bendruomenėms.
Renginyje taip pat netrūko edukacinių dirbtuvių: natūralios kosmetikos gamybos, papuošalų kūrimo, pirografijos su medžiu. Stovyklos uždarymo metu buvo eksponuojami dalyvių darbai ir surengtas folkloro kapelos pasirodymas.
Dirbtuvės „Kartų sujungimas“
2025 m. rugsėjo 24–26 d. grupė Trakų rajono gyventojų dalyvavo Gižycke, surengtose dirbtuvėse „Kartų sujungimas“.
Šįkart į Gižycką vyko dvidešimt muzikalių ir kūrybingų Trakų rajono gyventojų. Jų gretose buvo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos giesmininkės, Lentvario kultūros centro lietuvių liaudies dainų kolektyvo „Klevinė“, Trakų kultūros ir meno centro Grendavės padalinio vokalinio ansamblio „Versmė“, Bijūnų bendruomenės meno kolektyvo nariai ir kultūrinius renginius organizuojantys Trakų rajono savivaldybės administracijos specialistai.
Renginio metu nestigo kūrybiškumą ir saviraišką skatinančių edukacinių veiklų. Visi renginio dalyviai buvo pakviesti į kartas jungiančias dirbtuves, vykusias projekto įgyvendinimo metu įrengtuose ir veiklą pradėjusiuose Gajevo (Gajew) kaimo bendruomenės namuose. Užsiėmimų metu dalyviai gamino natūralias, organines buitinės chemijos ar kosmetikos priemones bei liejo sojų vaško žvakes.
Antrąją viešnagės Lenkijoje dieną laukė aktyvi ir turininga pažintinė programa – pasiplaukiojimas laivu, o drauge ir pažintis su Mozūrijos ežerais, bei kelionė į Šventaliepę (Święta Lipka) – įspūdingą bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, svarbią Lenkijos piligrimų kelio stotelę. Programos metu daug sužinota apie gamtinį ir kultūrinį šalies paveldą.
Paskutinę renginio dieną dalyviai aplankė Gižycko apylinkes ir dalyvavo refleksijos užsiėmimuose. Jie dalijosi mintimis apie įgytas naujas patirtis, renginį ir jo metu išmėgintas veiklas, kartų ir kultūrų ryšius, bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą. Organizatorių parinktos bendros, kartas jungiančios veiklos ne tik suvienijo, bet ir paliko daug gražių prisiminimų.
Mainų vizitai socialinio turizmo tema
Praėjusių metų lapkričio 6–7 d. Trakuose surengtas patirties mainų vizitas socialinio turizmo tema.
Į Trakus atvykusią Gižycko delegaciją sutiko Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Romuald Zviagin.
Vizito metu kalbėtasi apie socialinio turizmo naudą ir iššūkius, aptartos socialinio turizmo plėtros didinimo Trakų rajono ir Gižycko savivaldybėse galimybės. Parengtą pranešimą apie socialinį turizmą Trakų rajone pristatė Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius.
Apsilankius Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, miesto partnerio atstovai supažindinti su sėkminga šio centro veikla palengvinant neįgaliųjų socialinę integraciją, pristatytos centre teikiamos paslaugos, vykdomos edukacinės programos, projektinė veikla.
Lapkričio 26–27 d. Trakuose buvo surengti jungtiniai tarptautiniai socialinio turizmo mokymai „Socialinio turizmo plėtra ir praktinis įgyvendinimas savivaldybėse“.
Mokymų tikslas – stiprinti turizmo ir socialinių paslaugų specialistų gebėjimus bei patirtį socialinio turizmo srityje. Dalyviai gilinosi į tokias temas kaip turizmo skatinimas, svetingumas ir vartotojų aptarnavimas, socialinė įtrauktis, prieinamumas ir socialinio turizmo plėtra pasienio regionuose. Mokymų programa parengta pagal sukurtą Trakų ir Gižycko 2026–2030 m. socialinio turizmo modelį. Dvi dienas trukę mokymai, kuriuose dalyvavo po 12 asmenų iš Trakų ir Gižycko rajonų savivaldybių, suteikė galimybę stiprinti kompetencijas ir keistis patirtimi turizmo bei socialinių paslaugų teikimo srityse.
Šie mokymai – svarbus žingsnis siekiant didinti turizmo prieinamumą ir skatinti kartų integraciją Trakų bei Gižycko regionuose.
Po sėkmingo pirmojo patirties mainų vizito, miestui partneriui pakvietus, deleguoti Trakų rajono savivaldybės administracijos, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro bei Trakų globos ir socialinių paslaugų centro darbuotojai lapkričio 27–28 d. apsilankė Gižycko rajone.
Dvi dienas trukęs vizitas buvo kupinas įspūdžių ir vertingų patirčių. Ne tik susipažinta su lankytinomis miesto vietomis, turistų traukos objektais, bet ir apžiūrėtas Gižycko profesinės veiklos centras, susipažinta su jo veikla ir pasirinktais būdais plėtoti socialinį turizmą, dalyvauta organizuotose kūrybinėse veiklose socialinio turizmo tema. Aplankytas ir Gižycko rajono savivaldybėje esantis Bystry miestelis, pristatytos jame siūlomos paslaugos, pramogos turistams.
Kiti svarbūs projektiniai darbai
Projekto metu buvo organizuojami nuotraukų, vaizdo įrašų ir piešinių konkursai. Skatindami turizmo plėtrą Trakuose turime pasirūpinti ir miesto infrastruktūros gerinimu, tad jau yra įrengta pėsčiųjų tako atkarpa nuo Karaimų g. 1 iki Birutės g. 24, palei Lukos ežerą. Bendras pėsčiųjų tako atkarpos ilgis – 269 m, plotis – 2,7 m. Ties taku įrengti praplatinimai su suoliukais, kurių dalis pritaikyta vietoms neįgaliojo vežimėliui. Abipus tako pasėta veja, pastatytos šiukšliadėžės, įrengtas parkų apšvietimas.
Pėsčiųjų takas Galvės ir Lukos ežerų pakrantėje
Suburdami įvairių amžiaus grupių ir regionų žmones, mes siekiame skatinti gilesnį kultūros tradicijų ir paveldo vertinimą, kartu skatindami tvaraus turizmo praktiką.
Projektas finansuojamas pagal 2021–2027 m. Interreg VI-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą.
