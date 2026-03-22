Ramunės Sakalauskaitės knygos „Įžadas: kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas“ pristatymas

2026-03-22
Ramunės Sakalauskaitės knygos „Įžadas: kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas“ pristatymas

Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks žurnalistės Ramunės Sakalauskaitės knygos „Įžadas: kovoti, mylėti, gailėti. Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas“ pristatymas. Renginys vyks kovo 26 d. 17.30 val. Knygos autorę kalbins Gražina Mongirdienė.

Medžiagą knygai autorė rinko itin kruopščiai: lankėsi Rūdaičių kaime, skaitė Lietuvos ypatingojo archyvo ir tremties bylas, susitiko su Jadvygos mokyklos laikų bendraklase, giminaičiais, bendravo su lagerio Mordovijoje bendražygėmis. Pasak knygos autorės, Jadvygos Bieliauskienės gyvenimas įkvepia, o jos laikysena – kovoti ir nepasiduoti – itin aktuali šiandien, nes primena apie būtinybę ginti mažų tautų valstybingumą, kai kyla grėsmė ne tik mūsų, bet ir pasaulio saugumui.

Apie Jadvygą Bieliauskienę

Jadvyga augo gausioje, religingoje ir patriotiškoje šeimoje: motina buvo aktyvi parapijietė, o tėvas, ūkininkas Antanas Šiliauskas, slapyvardžiu Mėnulis, remdavo ir priimdavo partizanus į savo sodybą. Dar būdama gimnaziste ji prisijungė prie partizaninio pasipriešinimo grupės ir gavo slapyvardį Šatrija. Dėl aktyvios veiklos Jadvygą nuteisė 25 metams lagerio ir 5 metams tremties.

Grįžusi iš Stalino lagerio, J. Bieliauskienė apsigyveno Garliavoje, platino „Katalikų bažnyčios kroniką“, moksleivius subūrė į Gyvojo rožinio draugiją, kūrė antisovietinius spektaklius, kurie „parūpino“ jai antrą „kelialapį“ į vienintelį SSRS moterų lagerį Mordovijoje. Pasaulyje plačiai nuskambėjo J. Bieliauskienės iš lagerio 1985 m. parašytas sveikinimas JAV prezidentui Ronaldui Reaganui. Atsakydama į lagerio prižiūrėtojų kankinimus, metams paskelbė tylos įžadus. Žinia apie tai plačiai nuvilnijo per sovietinius lagerius, stiprindama kalinių dvasią.

Savo veiklą J. Bieliauskienė tęsė nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje: prisidėjo prie Krikščionių demokratų partijos ir ateitininkų organizacijos atkūrimo, globojo nukentėjusius per Sausio 13-ąją.

Renginio metu bus fotografuojama, todėl jūs galite būti matomi renginio nuotraukose, kurios gali būti paskelbtos įvairiose medijos priemonėse.

Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos inform.

