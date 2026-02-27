Eglė Kubilienė, Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro psichologė
Psichologinė pagalba – tai profesionali, konfidenciali ir pagarba grįsta pagalba vaikams, paaugliams bei suaugusiesiems, susiduriantiems su emociniais, elgesio ar santykių sunkumais.
Kreiptis į psichologą – tai atsakingas ir brandus sprendimas rūpintis savo ar savo vaiko emocine sveikata. Psichologo paslaugomis naudojasi įvairaus amžiaus žmonės – tiek susiduriantys su laikinais gyvenimo iššūkiais, tiek norintys geriau suprasti save, stiprinti santykius ar ugdyti emocinius įgūdžius.
Psichologinė pagalba skiriama ne tik krizės metu. Ji gali būti naudinga kiekvienam, kuris nori daugiau aiškumo, vidinės ramybės ar palaikymo svarbiu gyvenimo etapu.
Kada verta kreiptis į psichologą?
Vaikams ir paaugliams:
- Kai pasikeičia vaiko elgesys (uždarumas, agresyvumas, dažni pykčio protrūkiai).
- Kai vaikas patiria nerimą, baimes, sunkiai atsiskiria nuo tėvų.
- Kai išgyvena tėvų skyrybas ar kitus šeimos pokyčius.
- Kai patiria patyčias ar sunkumus mokykloje.
- Kai išgyvena netektį ar traumuojančią patirtį.
- Kai kyla savivertės ar bendravimo sunkumų.
Tėvams:
- Kai kyla auklėjimo sunkumų.
- Kai sudėtinga suprasti vaiko elgesį ar emocijas.
- Kai šeimoje dažni konfliktai.
- Kai jaučiamas perdegimas ar emocinis nuovargis.
- Kai norisi stiprinti ryšį su vaiku.
Suaugusiems:
- Kai jaučiamas ilgalaikis nerimas, liūdesys ar įtampa.
- Kai sunku susitvarkyti su stresu ar gyvenimo pokyčiais.
- Kai kyla santykių problemų.
- Kai trūksta pasitikėjimo savimi.
- Kai išgyvenama krizė ar netektis.
Ką suteikia psichologo konsultacijos?
- Saugią ir konfidencialią erdvę kalbėti apie savo išgyvenimus.
- Pagalbą geriau suprasti savo ar vaiko emocijas ir elgesį.
- Praktinius būdus, kaip spręsti sunkumus.
- Emocinį palaikymą sudėtingu laikotarpiu.
- Stipresnius tarpusavio santykius šeimoje.
Psichologo darbas grindžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Lietuvos psichologų sąjungos etikos principais – užtikrinamas konfidencialumas, pagarba asmeniui, profesinė atsakomybė ir vaiko interesų prioritetas.
Kontaktai norint užsiregistruoti:
Kompleksinių paslaugų koordinatorius:
Tadas Mindaugas Matijošaitis
Arba kreipkitės į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinį darbuotoją.