Protestas: Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime

Nepaisant dešimčių tūkstančių žmonių, besirinkusių į protestus prie Seimo gruodžio mėnesį, valdantieji grįžta prie LRT politizuoti galinčio įstatymo. Tai – tiesus ir greitas kelias į jums visiems priklausančio visuomeninio transliuotojo kontrolės perėmimą. Taip būtų pažeista ir jūsų teisė žinoti bei gauti teisingą informaciją. Tai – tas pats kelias, kurį politikai jau pramynė Vengrijoje ir Slovakijoje.
Valdančiųjų siūlomame įstatymo projekte ketinama apriboti išorinių žurnalistų dalyvavimą kuriant LRT turinį. Tai atrodo kaip tiesioginė cenzūra ir noras iš LRT eterio pašalinti valdantiesiems kritiškus balsus. Šis pasiūlymas atėjo iš tokių Seimo narių kaip Artūras Skardžius ir Artūras Zuokas.
Taip pat projekte nemažinama politinė įtaka LRT valdyme, dar daugiau – įstatyme išlieka daug tų pačių nuostatų, leisiančių lengviau atleisti LRT direktorių. Priėmus šias pataisas, valdžios politikų deleguoti LRT tarybos nariai galės lengviau skirti ir atleisti LRT vadovus remiantis politiniais interesais, o tai niekaip nesuderinama su žiniasklaidos laisvės principais.
Seimo teisininkai jau konstatavo, kad projektas prieštarauja Žiniasklaidos laisvės aktui – svarbiausiam Europos žiniasklaidos dokumentui. Nerimą dėl projekto išreiškė dešimtys tarptautinių organizacijų. Projektas prieštarauja ir Venecijos komisijos rekomendacijoms. Jei ignoruosime šiuos signalus, Lietuvai gali grėsti ne tik žiniasklaidos laisvės praradimas, o tuo pačiu dar ir Europos Komisijos sankcijos.
Valdantieji turi tą patį LRT politizavimo planą. Jie naudojasi daugelio autokratų pavyzdžių ir tikisi, kad visuomenės pasipiktinimą galima tiesiog pralaukti, o praėjus kuriam laikui pasiekti savo norimų tikslų jau be jokio pasipriešinimo. Laiko turime nedaug, jau pirmą dieną po Velykų, balandžio 7-ąją projektas svarstytas Seime, o po to bet kurią dieną jis gali būti priimtas galutinai.
Pagrindinis klausimas dabar – ar mes atiduosime mūsų visų visuomeninį transliuotoją tokiems veikėjams kaip Žemaitaitis, Skardžius, Zuokas, Girskienė ir pan.? Ir ką dar turėsime jiems atiduoti po to? Mes siūlome padaryti viską, kad visuomeninis transliuotojas liktų laisvas, priklausantis piliečiams, ne politikams.
Todėl BALANDŽIO 8 D. 18 VAL. kviečiame susirinkti prie Seimo ir dar kartą kartu garsiai pasakyti – šalin rankas nuo laisvo žodžio! Parodykime, ne tik Seimo nariams, bet ir tarptautinei bendruomenei, kad demokratija Lietuvoje gyva, ginama ne žodžiais, o veiksmais. Ateikite ne vieni – atsiveskite draugus ir šeimos narius! Bendrystė yra didžiausias mūsų ginklas prieš cinišką galią.
Valdžia tikisi, kad mes pavargsime, kad nusivilsime protestais, patikėję esą jie nieko negali pakeisti ir leisime jiems tvarkytis tyliai ir ramiai. Bet mes nepasiduosime ir už žiniasklaidos laisvę stovėsime tiek, kiek reikės. Tam labai reikia jūsų, kiekvieno indėlis be galo svarbus! Kartą jau parodėme, kad galime padėtį pakeisti ir kartu su jumis sustabdėme politinį buldozerį. Tik su jūsų pagalba visi kartu galime tai padaryti dar kartą. Nes tai – mūsų valstybė ir nuo mūsų priklauso, kokia kryptimi ji pasuks.
VISA PLANUOJAMA PROTESTO PROGRAMA:
TREČIADIENIS, BALANDŽIO 8 D.:
Visą dieną nepriklausomybės aikštėje aikštėje vyks gyvos LRT radijo, LRT Klasikos transliacijos, galėsite klausytis laidų, pamatyti, kaip dirba žurnalistai.
18–20 val. PROTESTAS Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje.
Programoje numatyti žurnalistų, kultūros atstovų, žinomų visuomenės veikėjų, istorikų pasisakymai apie padėtį valstybėje. Skambės įvairių, žodžio laisvę palaikančių atlikėjų: Pijaus Operos, G&G Sindikato, BA. dainos, skirtos jums.
Po protesto oficialios dalies kviečiame pasilikti Nepriklausomybės aikštėje prie laužų, ten skambės dainos, galėsime pabendrauti ir parodyti bendrystę.
Ateikime į protestą su protesto ženklais, plakatais, trispalvėmis. Pasitelkime kūrybiškumą.
Šį protestą organizuoja žurnalistų iš įvairių redakcijų bendruomenė ir Kultūros asamblėja.
