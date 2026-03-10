Perspėjimas keliautojams: artėja brangesnių kelionių sezonas

Naftos kainos pasaulyje šiuo metu sparčiai kyla dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose: 90 proc. sumažėjo tanklaivių eismas Hormūzo sąsiauryje, kuriuo keliauja penktadalis pasaulio naftos. Šoko į viršų ir degalų kainos Lietuvoje bei visoje Europoje. Ekonomistai įspėja: jei dabartinė tendencija nesikeis, brangs ne tik kasdienės prekės, bet ir kelionės į užsienį.
Degalų kainų šuolis didesnis nei tikėtasi
Per pastarąsias savaites dyzelino ir naftos kainos pakilo dviženkliais skaičiais, nuo metų pradžios tam tikrų rūšių naftos kaina šoktelėjo 60 proc. Dar labiau brango didmeninė dyzelino kaina – Europoje šio kuro trūksta, nes žemynas jo nepasigamina pakankamai ir yra priklausomas nuo importo iš Vidurio Rytų.
„Europa patiria struktūrinį dyzelino trūkumą. Importas brangsta, pasiūla ribota, todėl didmeninės kainos šovė į viršų dar sparčiau nei žaliavinės naftos. Tai neišvengiamai atsiliepė degalinėms, o jei situacija truks ilgiau, matysime dar didesnius pokyčius“, – akcentuoja „Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Pasak jo, jei naftos kaina išliks aukšta – ties 100 JAV dolerių už barelį ar dar daugiau – mažmeninės kainos Lietuvoje gali toliau augti.
Konflikto poveikis – vis dar nenuspėjamas
Naftos rinkas toliau veikia ir geopolitinė įtampa. Pasak ekonomisto, jei sutrikimai naftos transporto arterijose ir tiekimo grandinėse tęsis ilgiau nei mėnesį, pasekmės bus juntamos dar stipriau.
„Rezervų, esančių tanklaiviuose ir valstybiniuose saugyklose, paprastai pakanka trumpalaikiams trikdžiams. Tačiau jei jie užsitęs, kainų įtaka bus žymiai didesnė. Kaip rodo istorija, naftos kaina pakyla labai greitai, bet leidžiasi lėčiau“, – kalba A. Izgorodinas.
Kylančios degalų kainos reiškia platesnį efektą – kainų augimas pirmiausia palies energijai itin imlius sektorius: brangs maisto prekės, trąšos, transportas, elektronika, kelionės.
„Brangstant kurui ir logistikai, kelionių savikaina natūraliai kyla, todėl vasaros sezoną tikėtinas nuosaikus, tačiau neišvengiamas kelionių kainų augimas. Vis dėlto galutinis poveikis priklausys nuo to, kiek ilgai tęsis konfliktas ir kada stabilizuosis naftos rinka“, – paaiškina ekonomistas.
Brangimas jau jaučiamas ir turizmo rinkoje
Lietuvos turizmo asociacijos atstovė patvirtina, kad brangstant degalams, auga transporto ir logistikos kaštai, o tai tiesiogiai lemia kelionių paketų, skrydžių bei pervežimų kainas.
„Turizmo sektorius jau mato pirmuosius pokyčius: kelionių organizatorius pasiekia naujos partnerių kainos – brangsta skrydžių degalai, pervežimai, dalis viešbučių savikainų“, – teigia Milda Plepytė-Rainienė, Lietuvos turizmo asociacijos vykdomoji direktorė.
Ji pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartines rinkos tendencijas, akivaizdu, kad kelionių organizatorių išlaidos ir toliau didės, o tai natūraliai ves prie nuosaikaus kelionių kainų augimo.
„Turizmo sektoriaus įmonės nuolat deda maksimalias pastangas, kad augančios sąnaudos keliautojams būtų juntamos kuo mažiau. Vis tik pastaruoju metu stipriai išaugus degalų kaštams, jiems gali tekti peržiūrėti ir skrydžių kainodarą. Jei situacija nesikeis, kelionių paketai gali brangti keletą procentų“, – sako M. Plepytė-Rainienė.
Publicum.lt pranešimas
Palikite komentarą