Pavasario lygiadienis „Teka upelė, duinoja“ Kernavėje

Kovo 21-ąją, kai diena ir naktis tampa lygios, o šviesa pradeda ilgėti, Kernavė kviečia kartu pasitikti vieną seniausių metų virsmų – Pavasario lygiadienį. Šventė „Teka upelė, duinoja“ suburs bendruomenę Pajautos slėnyje ir Balto kalno miške, kur vyks apeigos, edukacijos, žygiai, kūrybinės dirbtuvės ir koncertai.
Renginys jungia senąsias baltų tradicijas, gamtos pažinimą ir šiuolaikinę kūrybą. Ryte dalyviai kviečiami pasitikti saulę, išsimaudyti ledinėje Neryje, paragauti pirmųjų pavasario skonių, o vakare leistis į simbolinę kelionę iš tamsos į šviesą – per apeigas, muziką ir šviesos instaliacijas miške.
PROGRAMA
Pajautos slėnyje prie pušynėlio
11.00 – LAUMIŲ MAUDYNĖS
Saulės pasveikinimas, dainos ir simbolinis žemės žadinimas. Skambant sutartinėms ir degant laužui dalyviai kviečiami nusiprausti ar net išsimaudyti lediniame Neries vandenyje – taip, kaip seniau būdavo pasitinkamas pavasaris.
Maudynių dalyviai kviečiami vilkėti baltus drabužius (suknelę, marškinėlius ar skarą) ir atsinešti būgnus, tarškynes, švilpynes ar kitus instrumentus eitynėms.
* susitikimo vieta: aikštelė prie Balto kalno
12.30 – Edukacinė degustacija „PAVASARIO SKONIS: RINK, GAMINK, RAGAUK“
Pirmųjų laukinių augalų pažinimo ir ragavimo edukacija, kurią ves edukatorė Judita Korsakienė. Dalyviai sužinos, kokie augalai pavasarį buvo renkami tradicinėje lietuvių virtuvėje ir kaip juos panaudoti šiandien.
Balto kalno apžvalgos aikštelė
17.30 – Žygis „MŪSŲ ŽALČIAI IR GYVATĖS“
Pažintinis žygis su gamtininku Tadu Bujanausku apie lietuvių mitologijoje ir gamtoje svarbius roplius – žalčius ir gyvates. Kelionės metu bus pasakojama apie jų simboliką baltų kultūroje ir tikrąjį šių gyvūnų vaidmenį gamtoje.
19.00–21.00 – Kūrybinės dirbtuvės „ŽEMYNOS ŽIEDKELĖLĖS KARŪNOS“
Kartu su kūrybiškų žmonių asociacija ARTyn dalyviai kurs pavasario karūnas, skirtas žemės deivei Žemynai – simbolinį žemės pabudimo ir derlingumo ženklą.
19.15 – Performansas „SUPKIT MESKIT“
Trumpa meninė akcija, kviečianti pajusti pavasario virsmą per judesį, ritmą ir bendrą dalyvių įsitraukimą.
19.30 – LYGIADIENIO APEIGA / PERFORMANSAS
Svarbiausias vakaro ritualas su vaidila Gediminu Žiliu ir Širvintų kultūros centro Kernavės folkloro ansambliu „Medgrinda“ (vadovė Kristina Stankevičienė). Apeigoje susijungs ugnis, dainos ir bendruomenės dalyvavimas, simboliškai pažymint šviesos sugrįžimą ir gamtos atgimimą.
20.00 – Koncertas: BEAT BITELA
Gyvos muzikos koncertas, kuriame šiuolaikiniai ritmai susipins su folkloro ir alternatyvios muzikos elementais.
21.00 – Nakties muzika: BRAŠKA LIZDAS
Vakaro programą pratęs energinga elektroninės ir eksperimentinės muzikos atmosfera.
19.30–24.00 – ŠVIEČIANČIO MIŠKO APŽAVAI
Visą vakarą Balto kalno miškas virs šviesos ir meno erdve. Lankytojai galės patirti instaliacijų, šviesos ir garso sukurtą naktinę atmosferą:
šviesų dizainas – AB Light
meninės instaliacijos – skulptorius Henrikas Orakauskas
specialios sūpuoklės – kūrėjo Miške Augęs
Renginys nemokamas
Širvintų kultūros centro Kernavės filialas
