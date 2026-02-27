Paaiškėjo „Metų knygos rinkimų 2025“ nominantai: laimėtojus rinks skaitytojai

Vasario 26-ąją Vilniaus knygų mugėje paskelbti nacionalinės akcijos „Metų knygos rinkimai 2025“ nominantai. Dabar svarbiausia užduotis atiteko skaitytojams, kurie kviečiami skaityti ir rinkti jiems labiausiai patikusius kūrinius iš komisijos pasiūlytų penketukų vaikų, paauglių, prozos, poezijos ir negrožinių knygų kategorijose.
Skaitytojai iki balandžio 23 d. kviečiami susipažinti ir balsuoti internetu už labiausiai sužavėjusias, sukrėtusias ar įkvėpusias knygas. Nugalėtojai bus paskelbti iškilmingoje ceremonijoje Valdovų rūmuose gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.
Balsai, formuojantys ateities literatūrą
21-ąjį kartą vykstantys Metų knygos rinkimai – ne tik ilgametė literatūrinė akcija. Tai gyvas dialogas tarp kūrėjų, literatūros ekspertų ir skaitytojų.
Kiekvienas balsas išreiškia palaikymą autoriams, leidėjams ir visai lietuvių literatūrai. Tai puiki galimybė parodyti, kokios temos šiandien jaudina visuomenę, kokie pasakojimai jai svarbūs. Skaitydami ir balsuodami žmonės kuria literatūrinę bendruomenę – atvirą, diskutuojančią, smalsią.
Susipažinkite su 2025 metų nominantais
Šiemet ekspertų komisijos penkiose skirtingose kategorijose nominavo po 5 vertingus leidinius.
Šiuos kūrinius ekspertai atrinko iš vasario pradžioje visuomenei pristatytų vertingiausių 2025 m. akcijos ilgųjų knygų sąrašų, kuriuos rasite čia.
KNYGOS VAIKAMS
- Šarūnė Baltrušaitienė, iliustravo Viktorija Ežiukas, Slaptas Spirgutės noras. Alma littera
- Sigita Mikšaitė, iliustravo Reda Tomingas, Istorija vizgina uodegą. Lietuvos nacionalinis muziejus
- Aušrinė Tilindė, iliustravo Greta Alice, Po šimts pypkių, seneli! Alma littera
- Neringa Vaitkutė, iliustravo Reda Tomingas, Odilės pasaka. Aukso žuvys
- Jurga Vilė, iliustravo Kornelija Žalpytė, Džuljeta ir kino kaukai. Vaizdų kultūros studija, „Skalvijos“ kino centras
KNYGOS PAAUGLIAMS
- Viktorija Butautis, Magnetinė sala. BALTO leidybos namai
- Gerda Jord, Karalius nakvos Merkinėje. Aukso žuvys
- Justina Kapeckaitė, Sono Electrum. Alma littera
- Laurynas Peluritis, iliustravo Živilė Žvėrūna, Profesorius S. ir Vilniaus Baziliskas. Phi knygos
- Goda Raibytė-Aleksa, iliustravo Julija Račiūnaitė, Aurora ir gyvybės paieškos tarp žvaigždžių. Raštinė
POEZIJOS KNYGOS
- Gintaras Bleizgys, Šešėlių upė. Slinktys
- Gintaras Grajauskas, Vandens skonis. Baziliskas
- Giedrė Kazlauskaitė, Marialė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
- Mindaugas Kvietkauskas, Gruntiniai vandenys. Odilė
- Rimvydas Stankevičius, Kartais sninga juodai. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
PROZOS KNYGOS
- Marijus Gailius, Augustė Gilytė. Romanas apie tai, kaip galėjo būti. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
- Akvilė Kavaliauskaitė, Jausmai. BALTO leidybos namai
- Vytautas V. Landsbergis, Bevardžio sagos. Dominicus Lituanus
- Indrė Motiejūnaitė, Mūsų miestelis. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
- Lina Simutytė, Raudonasis albumas. Tyto alba
NEGROŽINĖS KNYGOS
- Sudarytoja Danguolė Gervytė, Adutė. Artuma
- Marius Ėmužis, Šeimininkas ir jo dvariškiai. Aukso žuvys
- Sudarytoja Giedrė Šmitienė, Janinos Degutytės laiškynas, 3 tomai. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
- Artūras Svarauskas, Lietuvos visuomenė 1939–1941 metais. Įtampos, konfliktai, transformacijos. Lietuvos istorijos institutas
- Viktorija Vitkauskaitė, Namai ir likimai. Tyto alba
Iš daugiau nei 800 knygų atrinkti 25 nominantai
„Metų knygos rinkimų 2025“ ilguosius sąrašus sudarė ir atsakingai įvertino trys solidžios literatūrinės patirties sukaupusios komisijos, vienijančios literatūrologus, rašytojus, kritikus, vertėjus, bibliotekininkus ir kultūros tyrinėtojus.
Galima pasidžiaugti įspūdingu praėjusiais metais išleistų lietuvių autorių knygų skaičiumi. Vaikų ir paauglių literatūros komisija įvertino apie 200 leidinių, negrožinės literatūros – apie 220, o prozos ir poezijos – net apie 410 knygų.
Atrinkti kūriniai išsiskiria aktualiomis temomis, menine verte ir atspindi šiandienės lietuvių literatūros pulsą – įvairų, drąsų ir ieškantį.
Vaikų ir paauglių kategorijų knygas rinko: Eglė Baliutavičiūtė – rašytoja, vaikų literatūros ir skaitymo skatinimo specialistė, komisijos pirmininkė; Viktorija Dumčiūtė – Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė, edukatorė, ankstyvojo skaitymo skatinimo entuziastė, tinklaraščio „Pelėdos skaitiniai“ autorė; Vakarė Leonavičienė – literatūrologė, LRT radijo laidos „Vakaro pasaka“ redaktorė; dr. Jolita Liškevičienė – dailėtyrininkė ir vaikų knygų iliustracijų tyrėja; Viltarė Mickevičienė – vertėja, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus pirmininkė.
Prozos ir poezijos knygų komisiją sudarė: Mantas Tamošaitis – literatūrologas, komisijos pirmininkas; Gintarė Adomaitytė – rašytoja, kultūros svetainės „Meno bangos“ projektų vadovė; dr. Akvilina Cicėnaitė – rašytoja, vertėja, literatūros tyrėja; Antanas Šimkus – literatūros žurnalo „Metai“ vyr. redaktorius; dr. Rita Tūtlytė – literatūrologė.
Negrožinės literatūros knygas atrinko: doc. dr. Jurga Trimonytė Bikelienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai, įvairių konkursų komisijų narė, komisijos pirmininkė; Antanas Gailius – poetas, vertėjas; Rūta Oginskaitė – rašytoja, biografinių knygų autorė, teatro ir kino kritikė; dr. prof. Reda Pabarčienė – literatūrologė, mokslo leidinių redaktorė; Aistė Paulina Virbickaitė – rašytoja, meno kritikė.
Atviras kvietimas skaityti, balsuoti ir atrasti
Skaitytojai ir literatūros mylėtojai kviečiami nelikti nuošalyje ir aktyviai įsitraukti į „Metų knygos rinkimų 2025“ akciją, balsuojant už labiausiai įsiminusias ir sužavėjusias knygas, atrastus naujus autorius, dalytis skaitymo džiaugsmu, taip prisidedant prie lietuviškos skaitymo kultūros stiprinimo.
Kiekvienas atiduotas balsas kuria bendrą skaitytojų nuomonę, tad iki balandžio 23 d. akcija Metų knygos rinkimai kviečia rinkti, skaityti ir švęsti geriausius bei vertingiausias metų kūrinius.
Akcija Metų knygos rinkimai yra nacionalinio Skaitymo skatinimo 2025–2027 m. veiksmų plano dalis. Akciją Metų knygos rinkimai organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Akcijos rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė. Akcijos partneris – Lietuvos leidėjų asociacija. Informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.