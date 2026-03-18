Numatoma leisti savivaldos rinkimuose balsuoti nuo 16 metų

Seimas po svarstymo pritarė Konstitucijos ir Rinkimų kodekso pataisoms, kuriomis savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimuose siekiama suteikti rinkimų teisę asmenims nuo 16 metų.
Šiuo metu, pagal Konstituciją, rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų.
Projekto rengėjai tikisi, kad tai sudarytų sąlygas jaunuoliams anksčiau įsitraukti į politinius procesus ir prisidėti prie sprendimų, susijusių su jų gyvenamąja aplinka.
„Balsavimo teisė nuo 16 metų šiuo metu galioja keliose Europos valstybėse. Austrijoje ir Maltoje 16 metų asmenys gali balsuoti visuose rinkimuose. Graikijoje balsavimo teisę turi 17 metų asmenys. Estijoje ši teisė savivaldybių rinkimuose įtvirtinta nuo 2015 m. Konstitucijos pataisos. Vokietijoje balsavimas nuo 16 metų galioja 11-oje iš 16 federalinių žemių. Belgijos ir Vokietijos piliečiai nuo 16 metų gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Airijoje šiuo metu vyksta 2021 m. inicijuoto teisės akto, kuriuo siekiama leisti balsuoti nuo 16 metų vietos savivaldos ir Europos Parlamento rinkimuose, svarstymas Senate“, – pažymima dokumento aiškinamajame rašte.
Po svarstymo už šiuos pakeitimus (projektai Nr. XVP-993(2), Nr. XVP-994(2) balsavo 80 Seimo narių, prieš – 8, susilaikė 18 parlamentarų. Po šio sprendimo Seimas dar turės atlikti priėmimo procedūrą.
Pagal Seimo statutą, prasidėjus priėmimo procedūrai dėl Konstitucijos keitimo turės būti balsuojama Seimo posėdyje du kartus, tarp šių balsavimų turės būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Konstitucijos keitimo įstatymo projektas laikomas Seimo priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių, t. y. 94 parlamentarai.
