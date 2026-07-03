Motošauliai leisis į žygį per Lietuvą: šiemet primins, kodėl valstybės turtas – kiekvieno mūsų atsakomybė

Liepos 4–6 dienomis daugiau kaip 25 motociklų kolona išriedės į tradicinį Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės motošaulių žygį per Lietuvą. Jau penktą kartą rengiamas žygis kasmet skiria dėmesį vis kitai pilietiškumo ir valstybės gynybos temai, o šiemet jo ašimi taps vienas iš šauliškų priesakų „Saugok valstybės turtą“.
Šių metų maršrutas ves per Lietuvai strategiškai svarbius energetikos objektus ir istorines vietas, primenančias, kad valstybės saugumas prasideda ne tik nuo ginklo, bet ir nuo kiekvieno piliečio atsakomybės saugoti tai, kas priklauso visiems.
„Keliaudami sustojame ir kalbamės su žmonėmis, pasakojame apie šaulystę ir savo pavyzdžiu rodome, kaip kiekvienas žmogus gali prisidėti, kad mūsų valstybė būtų saugesnė. Mūsų kolonoje važiuojančius vienija ne motociklų markės ar antsiuvai – mus vienija atsakomybė už savo valstybę“, – sako Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius, kasmet motociklu įveikiantis visą žygio maršrutą kartu su motošauliais.
Per tris dienas motošauliai aplankys Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Elektrėnų elektrinę ir Ignalinos atominę elektrinę – objektus, turinčius ypatingą reikšmę Lietuvos energetiniam saugumui ir valstybės atsparumui.
Kelionės metu motociklų kolona taip pat dalyvaus Kernavės gyvosios archeologijos dienose, renginyje „Sėlių dainos ir giesmės“ Anykščiuose, lankysis Prezidento Antano Smetonos dvare Užulėnyje, Salų dvare Rokiškio rajone bei kitose Lietuvos istorijai ir kultūrai svarbiose vietose.
Kiekvienoje stotelėje motošauliai bendraus su gyventojais, pristatys Lietuvos šaulių sąjungos veiklą ir kvies žmones aktyviau įsitraukti į pilietines iniciatyvas bei stiprinti savo pasirengimą ginti valstybę.
„Motošaulius vienija ne motociklai – jie tik padeda susiburti bendraminčiams. Daug svarbiau, kad mus vienija bendras tikslas: stipri, saugi Lietuva, atsakinga visuomenė ir užsidegimas būti ten, kur mūsų labiausiai reikia. Lietuvos šaulių sąjungoje kiekvienas žmogus gali atrasti savo vietą ir prisidėti prie Lietuvos stiprinimo pagal savo gebėjimus bei pomėgius. Todėl šis žygis yra kvietimas kiekvienam atrasti savo būdą tarnauti valstybei. Svarbiausia – nelikti abejingiems“, – sako viena iš žygio dalyvių, motošaulė Onutė.
Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, viso žygio metu motošaulių koloną lydės Lietuvos policijos pareigūnai. Prie žygio vėl prisijungs Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, o pirmą kartą kartu važiuos ir karių motociklininkų klubo „Perkūnas“ atstovai. Bendras statutinių tarnybų, kariuomenės ir šaulių dalyvavimas simbolizuoja bendrą tikslą – stiprią, atsparią ir vieningą Lietuvą.
Simboliškai žygis baigsis Liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Jonavoje. 21 val. motošauliai kartu su miesto bendruomene prisijungs prie viso pasaulio lietuvius vienijančios tradicijos ir giedos Lietuvos valstybės himną.
Jau penkerius metus organizuojamas motošaulių žygis tapo ne tik gražia tradicija, bet ir gyvu priminimu, kad pilietiškumas neturi vienos formos. Kartais jis prasideda nuo tarnystės, kartais – nuo savanorystės, o kartais tiesiog nuo sprendimo nelikti nuošalyje.
Kviečiame išlydėti motošaulius į žygį ir palinkėti jiems gero kelio liepos 4 d., šeštadienį, 9.00 val. prie Kauno pilies.
Su motošauliais taip pat galite susitikti ir pabendrauti:
Liepos 4 d. 15.30–18.00 val. Kernavėje, gyvosios archeologijos dienų renginyje
Liepos 4 d. 19.00–21.00 val. Užulėnyje, Prezidento Antano Smetonos dvare
Liepos 5 d. 10.00–11.00 val. Anykščiuose, geležinkelio stotyje
Liepos 5 d. 11.30–13.30 val. Anykščiuose, Šeimyniškėlių istoriniame komplekse, kur vyks projektas „Sėlių dainos ir giesmės“
Liepos 6 d. 10.30–12.30 val. Salų dvare
Motošaulių pasitikimas planuojamas liepos 6 d. 18.30 val. Jonavoje, Joninių slėnyje. 21.00 val. himno giedojimas.
Papildoma informacija:
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) yra valstybės remiama savanoriška, pilietinės savigynos visuomenės organizacija, telkianti Lietuvos piliečius visuotinei valstybės gynybai, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningumą, plėtojanti švietėjišką valstybės gynybos veiklą, teikianti pagalbą policijai ir civilinei saugai.
Tai unikali, analogų neturinti organizacija, nes LŠS vienija valstybės gynybai ir gyvenimui neabejingus asmenis. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą atskirą organizacijos įstatymą ir statutą. Nepaisant tiesiogiai iš valstybės institucijų skiriamų užduočių, LŠS yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija.
Kiekvienas Lietuvos pilietis savanoriškai gali tapti organizacijos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto ir kultūros srityse. Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi beveik 20 tūkst. piliečių nuo 11 metų amžiaus.
Palikite komentarą