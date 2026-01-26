Mokytojai kviečiami stažuotis Japonijoje

Parašyta: 2026-01-26

Japonija. MEXT nuotr.

Kaip ir kasmet, Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerija (MEXT) skiria stipendijas mokytojams ir siūlo stažuotis pagal mokytojų profesinio tobulinimosi programą Japonijos universitetuose. MEXT stipendijų konkursą organizuoja Japonijos ambasada Lietuvoje. Preliminari dokumentų pateikimo į ambasadą data –2026 m. vasario 12 d. iki 17 val.

Stipendija skiriama mokytojams, ne vyresniems negu 35 metų amžiaus (turi būti gimę iki 1991 metų balandžio 2 d.), turintiems Lietuvos pilietybę, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą, turintiems bent 5 metų pedagoginio darbo mokykloje stažą, gerai mokantiems anglų kalbą ir pasiryžusiems išmokti japoniškai.

Stipendijos skyrimo laikotarpis – nuo 2026 m. spalio iki 2028 m. kovo mėn. (pusantrų metų). Iš pateikto Japonijos universitetų sąrašo mokytojai galės rinktis universitetų siūlomus studijų kursus anglų kalba.

Norintieji dalyvauti konkurse, Japonijos ambasadai (M. K. Čiurlionio 82 B, Vilnius, LT-03100) turi pateikti dokumentus, nurodytus programos aprašymo („Application guidelines“) „Application documents“ skyriuje. Visus paraiškos dokumentus, programos aprašymą bei universitetų ir studijų kursų katalogą galite rasti ir parsisiųsti iš Study in Japan puslapio.

Dokumentai į ambasadą turi būti pristatyti iki nurodytos datos, tai yra iki 2026 m. vasario 12 d. (ketvirtadienio) 17 val. Ant voko su dokumentais būtina nurodyti „MEXT Mokytojų profesinio tobulinimosi programa“. Dokumentai, atkeliavę į Japonijos ambasadą vėliau, svarstomi nebus.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai vasario antroje pusėje bus kviečiami laikyti rašytinius anglų ir japonų kalbos egzaminus bei dalyvauti pokalbyje su komisija Vilniuje. (Japonų kalbos gebėjimai nėra būtini).
Daugiau informacijos ir kontaktus pasiteirauti rasite Japonijos ambasados puslapyje.

Japonijos švietimo, kultūros, sporto, mokslo ir technologijų ministerijos inform.

 


