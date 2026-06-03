2026 m. birželio 4 d., 11.00 val.
Kernavės archeologinės vietovės muziejaus didžiojoje salėje vyks projekto „Mitinė Kernavė: legendos, padavimai, sakmės“ – dvikalbio tautosakos leidinio pristatymas.
Kernavės išskirtinumas slypi ne tik jos istorijoje ir archeologiniuose paminkluose, bet ir iš kartos į kartą perduotuose pasakojimuose. Kaip archeologiniuose sluoksniuose atsiveria praeities ženklai, taip legendose, sakmėse ir padavimuose persipina senieji tikėjimai, istoriniai įvykiai ir liaudies vaizduotė.
Įgyvendinant projektą parengtas ir išleistas dvikalbis pažintinis leidinys „Mitinė Kernavė: legendos, padavimai, sakmės“, kuriame publikuojama rankraštiniuose šaltiniuose išlikusi Kernavės apylinkių sakytinė tautosaka. Leidinyje atskleidžiamas vietovės mitinis pasaulis, senoji pasaulėžiūra ir tradicinis mąstymas, aktualizuojamas išskirtinis kultūros paveldas bei sudaromos galimybės plačiau pažinti legendinę pirmąją Lietuvos sostinę. Leidinys papildytas QR kodu, kuriame – Kernavė istorinėse fotografijose.
Knygoje skaitytojas leidžiasi į paslapčių kupiną kelionę: čia atgyja milžinai, juodaknygiai, vėlės ir užkeikimai, atsiveria požeminių tunelių, Kernavės medinės koplytėlės bei Daubulių šventvietės paslaptys, pasakojama apie stebuklingus akmenis, šaltinius ir kitus mitais apgaubtus gamtos bei žmogaus veiklos pėdsakus.
Pristatymo programoje:
- Teatro LABAS spektaklis „Apie vėles žemėje klajojančias“;
- Susitikimas su leidinio rengėjais.
Kviečiame atrasti Kernavę kitaip – pažinti senąją Lietuvos sostinę per tautosaką ir nusikelti į stebuklingą legendinės vietovės mitologinį pasaulį.
Projektą įgyvendina: Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
Partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Asociacija MEDGRINDA
Projektą finansuoja: Lietuvos kultūros taryba
Informacinis rėmėjas: VšĮ Tėviškės alkas
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