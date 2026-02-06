Miškininkystės olimpiada grįžta: moksleiviai kviečiami gilinti gamtos mokslų žinias

Miškininkystės olimpiada 2025. VMU nuotr.
Valstybinių miškų urėdija (VMU) antrus metus iš eilės kviečia moksleivius dalyvauti miškininkystės olimpiadoje „Mes – miškui, miškas – visiems“. Šiuo metu jau vyksta registracija į atrankinį etapą, kuriame savo žinias apie gamtą, biologiją ir miškininkystę galės pasitikrinti 5–8 klasių mokiniai iš visos Lietuvos.
„Miškas – tai ne tik mūsų tautos turtas, bet ir atsakomybė, kurią svarbu ugdyti nuo pat vaikystės. Džiaugiamės, kad miškininkystės olimpiada tampa gražia tradicija ir kviečia mokinius iš visos šalies gilinti gamtos mokslų žinias bei atrasti ryšį su mišku“, – pažymi VMU generalinis direktorius Valdas Kaubrė.
Pasak VMU Žmonių ir kultūros skyriaus vadovės Izoldos Baltutės, pasiruošimas ir dalyvavimas olimpiadoje lavins moksleivių kritinį mąstymą, ugdys kūrybiškumą bei skatins domėtis miškininkyste apskritai.
Besiruošiant olimpiadai, moksleiviai formuos požiūrį į gamtos apsaugą, gamtotvarką, nenutolstant nuo jų amžiaus grupėms skirto ugdymo turinio bei mokytojams keliamų reikalavimų.
Registruotis į atrankinį olimpiados „Mes – miškui, miškas – visiems“ etapą kviečiame 5–8 klasių mokinius, kurie konkurso metu bus suskirstyti į dvi amžiaus kategorijas: 5–6 ir 7–8 klasių moksleivių grupes.
Anot I. Baltutės, mokytojai, rengiantys mokinius dalyvauti šioje olimpiadoje, turėtų pasirūpinti, kad jų auklėtiniai būtų pasirengę teorinėms ir praktinėms užduotims, susijusioms su miškų ekologija, biologine įvairove ir miškininkyste bei miškininko profesija. Prireiks ir geografijos žinių.
VMU, būdama socialiai atsakinga įmonė, deda daug pastangų, kad mokinių gamtos mokslų žinios ir gebėjimai būtų kuo aukštesni. Įmonėje suburta mentorių komanda, kuri kuruoja visoje šalyje veikiančius jaunųjų miško bičiulių būrelius, nuolat dalyvauja įvairiose parodose ir karjeros mugėse, kurių lankytojams atskleidžia miškininkystės ypatumus, taip pat kasmet inicijuoja naujus švietėjiškus projektus.
Olimpiadą VMU organizuoja kartu su Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA) ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.
Registracija į atrankinį olimpiados etapą vyksta iki vasario 23 d. Daugiau informacijos apie dalyvavimo sąlygas rasite: https://www.linesa.lt/mes-miskui-miskas-visiems-olimpiada/ .
VMU inform.