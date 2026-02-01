Margiausių raštų pynės Trakuose

Viktorija Šamatovičienė, Trakų kultūros ir meno centro kultūrinių renginių organizatorė, projekto vadovė
Trakų kultūros ir meno centras pradeda projekto „Mano tėviškės margiausieji raštai“ veiklas. Projektą finansuoja LR Kultūros ministerija ir Trakų rajono savivaldybė. Veiklų metu skleisime Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios įkurtos nepriklausomos piliečių valstybės puoselėtą Lietuvos valstybingumo tradiciją, telksime visuomenę, skatinsime didžiuotis savo šalimi, jos didžia istorija, savo kultūrinėmis šaknimis, kurių pagrindas yra liaudies menas.
Bendradarbiaudami su kultūros įstaigomis – Trakų krašto kultūros ir amatų centru bei Trakų viešąja biblioteka, organizuosime kelių meno sričių renginius – tradicinių juostų pynimo dirbtuves, tautodailės parodą, kino popietes, lietuvių liaudies šokių festivalį.
Projekto veiklos prasidės tradicinių juostų pynimo dirbtuvėmis, kurios vyks vasario 12 d. Trakų kultūros ir meno centre. Dirbtuvių dalyviai – Trakų Vytauto Didžiojo bei Rūdiškių gimnazijų mokiniai. Juostų pynimo paslaptis atskleis, savo patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis dalinsis jaunasis tautodailininkas, edukatorius – Tomas Antropikas. Tomas – VU Istorijos fakulteto studentas, Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrijos narys. Užsiima tradicinės tekstilės ir aprangos rekonstrukcijomis, tyrinėjimu. Dalyvauja parodose, festivaliuose. Taip pat jam visad įdomūs susitikimai su bendruomenėmis edukaciniuose renginiuose. Patinka dalintis žiniomis, aprengti audiniais ir parodyti, kad „tradicinė tekstilė nepaprastai artima ir XXI a. žmogui, nes joje suausta amžių išmintis, gabalėlis sielos, rankų šiluma ir prigimties gėris“. Dirbtuvių Trakuose metu Tomas kvies išmėginti pintinių juostų techniką, kuria buvo pinami batraiščiai Šiaurinėje Aukštaitijoje. Dalyviai nusipins trispalvę juostelę, aptars juostų rūšis, technikas, panaudojimą anuomet ir dabar.
Dirbtuvių tąsa taps liaudies kūrėjų – Ramunės Petkevičienės (juostos), Augustės Gaidytės Palaitienės (juostos), Monikos Sriubaitės (skaros) kūrybinių darbų paroda MARGI ŽENKLAI. Ramunė Petkevičienė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos, Dangaus sodų asociacijų narė. 2023 metais suteiktas meno kūrėjos vardas. Kūrybinių darbų spektras labai įvairus: riša šiaudinius sodus, mezga riešines, pirštines, kojines, veja juostas, gamina lino su gintaru papuošalus. Augustė Gaidytė-Palaitienė augo šeimoje, kur tradiciniai amatai turėjo svarbią vietą. Lankė folkloro ansamblį „Oželis“, kuriame ne tik dainavo ir muzikavo, bet ir susipažino su amatais – tradicinių juostų pynimu, lankė Zarasų krašto audėjos Adelės Tumėnienės audimo pamokas, kur susipažino su juostų milinio pynimo būdu, vėlėliau pramoko paprasto eglinio pynimo. Monika Sriubaitė (Monika Sarte) – architektė, audinių ir linoraižinio grafikos kūrėja, audimo studijos „Monika Sarte“ įkūrėja. Jos rankomis išausti natūralių pluoštų – lino ir vilnos – audiniai bei linoraižinio darbai atspindi gilią sąveiką tarp architektūros struktūrų ir tradicinio audimo raštų. Menininkių kūrybinių darbų parodos atidarymas vyks – vasario 12 d. 17.00 val., Trakų kultūros ir meno centro foje.
Bendradarbiaudami su Trakų rajono savivaldybės viešąja biblioteka organizuosime 2 kino popietes pilietine tema. Žiūrovai pamatys du įspūdingus filmus, dvi istorijas, kurios pasakoja apie Lietuvos žmones, jų gyvenimus kitoje epochoje, kitomis, kartais siaubingomis sąlygomis, ir, kaip svarbu bet kokiomis aplinkybėmis, neprarasti žmogiškumo. Pirmasis kino seansas įvyks Kovo 5 d. 17.00 Lentvario bibliotekoje, kur bus rodomas filmas “Emilija iš Laisvės alėjos“, antrasis – vyks kovo 10 d. 10.00 val. Trakų viešojoje bibliotekoje, kur žiūrovai matys filmą „Irena“.
Baigiamąja margų raštų pyne taps šokių žingsneliu žengiantis, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas, šventinis renginys – IV Trakų liaudies šokių festivalis ŠOKIO RATILAI. Festivalis sukvies į senąją Lietuvos sostinę didžiulį lietuviško šokio mėgėjų būrį iš įvairiausių mūsų šalies kampelių. Liaudies šokio mylėtojai susitiks Kovo 11 d. 14.00, Trakų kultūros ir meno centre.
Kviečiame aktyviai dalyvauti projekto veiklose, puoselėti etninę kultūrą, prasmingai ir smagiai švęsti svarbiausias Lietuvos valstybės šventes – Vasario 16-ąją bei Kovo 11-ąją.