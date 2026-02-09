Lietuvos savivaldybės skyrė paramą generatoriams Ukrainai

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) šalies savivaldybių vardu skyrė 50 tūkstančių eurų paramą generatoriams ir šildytuvams Ukrainai. LSA valdybos sprendimu, šios lėšos pasieks iniciatyvą „Sušildyk Ukrainą“, kurią inicijavo VšĮ „Stiprūs kartu“ su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi.

Paramą Ukrainai LSA skiria kasmet nuo karo pradžios 2022 metais, bendra suma siekia 230 tūkstančių eurų.

„Vienas svarbiausių Lietuvos paramos Ukrainai bruožų yra nuoseklumas. Suprantame, kad karas, deja, neturi savo grafiko, tačiau besiginanti Ukraina turi turėti galimybę pasikliauti bent vienu pastoviu dalyku – ją palaikančių valstybių pagalba,“ – teigia LSA prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis.

LSA vadovas pabrėžia, kad daug šalies savivaldybių palaiko tvirtus ryšius su Ukrainos savivaldybėmis ir miestais, todėl be LSA skiriamos paramos savivaldybės jau ketverius metus siunčia reikalingas priemones, transportą, teikia individualią finansinę pagalbą konkretiems miestams – partneriams, organizuoja įvairias humanitarinės pagalbos akcijas, vaikų poilsio stovyklas ir kita.

„Ši LSA parama yra dar viena forma, kuria Lietuvos gyventojai prisideda prie Ukrainos kovos ir jos piliečių pasipriešinimo – juk jie tai daro ir už mus. Mūsų pastangos turi būti nenutrūkstamos tiek nacionaliniu, tiek verslo, savivaldos ir gyventojų mastu,“ –  sako LSA viceprezidentas, Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Lietuvos savivaldybių asociacijos pranešimas


ISSN 2538-6581
