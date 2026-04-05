Lietuva, Naujienos, Sveikinimai, Trakai

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas šv. Velykų proga

2026-04-03
0
 
Prezidentas Gitanas Nausėda su ponia Diana Nausėdiene. Eitvydo Kinaičio nuotr.

Mielieji,

sveikinu visus su šv. Velykomis!

Nušviesti amžinojo gyvenimo pažado, kartu kasmet susimąstome apie atpirkimo ir prisikėlimo istorijos prasmę, protėvių tradicijų gelmes.

Pakylėkime savo sielas ir mūsų dvasinę laisvę, švęsdami pergalę prieš nuodėmę, įveikdami sunkumus ir išbandymus, saugodami valstybę, augindami atsparumą, stiprybę ir vienybę.

Skirkime visas jėgas tam, kad mūsų šeimos, mūsų vaikai, visos kartos Lietuvoje galėtų džiaugtis atgimimo stebuklu.

Tegu sunkiausių istorinių išbandymų metu mūsų mažieji mato dvasinės stiprybės pavyzdžius. Orius ir taurius siekius. Tegu jų vaikystė bręsta išmintingų sprendimų dvasioje.

Tegu teka gyvenimo upės ir tikėjimo džiaugsmas čiurlena virš visų sunkumų, tegu bunda sielos, stiprindamos mūsų visų tėvynę Lietuvą.

Gražaus atgimimo! Laimingų šv. Velykų!

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Kvietimas teikti bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymus

Savivaldybėse – didesnis finansavimas socialinėms paslaugoms

Trakų rajone – didžiausias Lietuvoje privatus baterijų parkas

Balandžio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje

Renginiai

Trakuose atidaryta paroda, skirta Juozui Vercinkevičiui

Didžiausias vasaros nuotykis jaunimui – nemokami mokymai „Stiprūs įvairovėje“!

Tarptautinės poezijos diena tirpdo ledus

Atvirumo ir gyvenimo patirčių vakaras su Edita Mildažyte ir „Pelynų medumi“ Trakuose

Kultūra

Trakuose atidaryta paroda, skirta Juozui Vercinkevičiui

Ar žinote, kaip Velykos švenčiamos svetur?

Karaimų Velykos

Tradiciniai amatai, kūryba ir bendrystė: Onuškio bibliotekoje pristatoma tautodailininkų paroda

Sveikata

Ilgaamžiškumo ekspertas: 10 tūkst. žingsnių per dieną – vienas didžiausių mitų sveikatos kultūroje

Plečiamas kompensuojamųjų vaistų sąrašas: daugiau galimybių onkologinių pacientų gydymui

Priklausomybė nuo nosies lašų: kaip ją atpažinti ir ką daryti?

Sukame laikrodžius