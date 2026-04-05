Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos ir ponios Dianos Nausėdienės sveikinimas šv. Velykų proga

Mielieji,
sveikinu visus su šv. Velykomis!
Nušviesti amžinojo gyvenimo pažado, kartu kasmet susimąstome apie atpirkimo ir prisikėlimo istorijos prasmę, protėvių tradicijų gelmes.
Pakylėkime savo sielas ir mūsų dvasinę laisvę, švęsdami pergalę prieš nuodėmę, įveikdami sunkumus ir išbandymus, saugodami valstybę, augindami atsparumą, stiprybę ir vienybę.
Skirkime visas jėgas tam, kad mūsų šeimos, mūsų vaikai, visos kartos Lietuvoje galėtų džiaugtis atgimimo stebuklu.
Tegu sunkiausių istorinių išbandymų metu mūsų mažieji mato dvasinės stiprybės pavyzdžius. Orius ir taurius siekius. Tegu jų vaikystė bręsta išmintingų sprendimų dvasioje.
Tegu teka gyvenimo upės ir tikėjimo džiaugsmas čiurlena virš visų sunkumų, tegu bunda sielos, stiprindamos mūsų visų tėvynę Lietuvą.
Gražaus atgimimo! Laimingų šv. Velykų!
