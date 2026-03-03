Lietuvos probacijos tarnyba kovo mėn. vykdys sustiprintas prevencines priemones, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontrolei

Lietuva, Naujienos, Teisė, Trakai
2026-03-032026-03-05
0
Lietuvos probacijos tarnyba kovo mėn. vykdys sustiprintas prevencines priemones, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontrolei

Lietuvos probacijos tarnyba / Asociatyvi / LPT nuotr.

           

Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų veikla orientuojama į pakartotinių nusikaltimų (recidyvo) rizikos mažinimą ir teisės pažeidėjo sėkmingą reintegraciją į visuomenę.           

Šiuo metu Tarnybos priežiūroje – virš 14 tūkst. prižiūrimųjų, iš jų – beveik 700 asmenų,  kuriems skirta intensyvi priežiūra (kai asmuo dėvi apykoję), daliai prižiūrimųjų skirtas įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

Probacijos pareigūnai su prižiūrimaisiais dirba ir individualiai, ir įgyvendina prevencines priemones, skatinančias šių asmenų motyvaciją keisti elgesį.

Visą kovo mėnesį, sustiprintų prevencinių priemonių metu, probacijos pareigūnai 60 – ties Lietuvos savivaldybių teritorijose ypatingą dėmesį tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais skirs  asmenims, kurie įpareigoti nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei asmenims, kuriems skirta intensyvi priežiūra ir jos metu draudžiama vartoti psichiką veikiančias medžiagas.

Prevencinių priemonių metu, vykdydami probacijos prižiūrimųjų elgesio kontrolę:

– pareigūnai vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų;

– tikrins ar asmenys nevartoja psichiką veikiančių medžiagų;

– bendraus su prižiūrimaisiais ir jų artimaisiais apie nuteistojo elgesį, pokyčius bausmės atlikimo metu, kylančias rizikas.

 Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems.

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBA

Žymos: , ,

Palikite komentarą

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Savivaldybių indėlis į kultūros paveldą – beveik 28 mln. eurų, tačiau finansuojama tik trečdalis realaus poreikio

Priėmimas į mokyklas ir darželius bus vykdomas per naują nacionalinę sistemą

Kviečiame dalyvauti kovo mėnesį Trakų rajone vyksiančiuose renginiuose!

Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės 2026 metų biudžetas

Renginiai

„Žodžiai, kurių pasigendu“ – prasminga ir žaisminga akcija Lentvario bibliotekoje

Moters dienos proga kviečiame į grupės „Patruliai“ koncertą su gyvo garso grupe!

Vilniaus 26-ojoje tarptautinėje Knygų mugėje dalyvavo ir trakiškiai

Astos Radimonienės paroda „Rytojus prasideda vakar“ Trakuose

Kultūra

Savivaldybių indėlis į kultūros paveldą – beveik 28 mln. eurų, tačiau finansuojama tik trečdalis realaus poreikio

„Žodžiai, kurių pasigendu“ – prasminga ir žaisminga akcija Lentvario bibliotekoje

Moters dienos proga kviečiame į grupės „Patruliai“ koncertą su gyvo garso grupe!

Vilniaus 26-ojoje tarptautinėje Knygų mugėje dalyvavo ir trakiškiai

Sveikata

Kaip apsaugoti sąnarius sportuojant: prevencija svarbiau nei gydymas

Gyventojams priminta dūmtraukių valymo nuo suodžių svarba

Genetikas V. Dirsė įvardijo 4 produktus, kurie siejami su ilgaamžiškumu, ir 3 didžiausius „senėjimo greitintojus“

Apie mitais apipintą pakaitinę hormonų terapiją: tinkamai pritaikyta gali užtikrinti moterų gerovę ir ilgalaikę gyvenimo kokybę