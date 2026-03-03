Lietuvos probacijos tarnyba kovo mėn. vykdys sustiprintas prevencines priemones, skirtas probacijos prižiūrimų asmenų kontrolei

Lietuvos probacijos tarnyba / Asociatyvi / LPT nuotr.
Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų veikla orientuojama į pakartotinių nusikaltimų (recidyvo) rizikos mažinimą ir teisės pažeidėjo sėkmingą reintegraciją į visuomenę.
Šiuo metu Tarnybos priežiūroje – virš 14 tūkst. prižiūrimųjų, iš jų – beveik 700 asmenų, kuriems skirta intensyvi priežiūra (kai asmuo dėvi apykoję), daliai prižiūrimųjų skirtas įpareigojimas nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Probacijos pareigūnai su prižiūrimaisiais dirba ir individualiai, ir įgyvendina prevencines priemones, skatinančias šių asmenų motyvaciją keisti elgesį.
Visą kovo mėnesį, sustiprintų prevencinių priemonių metu, probacijos pareigūnai 60 – ties Lietuvos savivaldybių teritorijose ypatingą dėmesį tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais skirs asmenims, kurie įpareigoti nevartoti psichiką veikiančių medžiagų bei asmenims, kuriems skirta intensyvi priežiūra ir jos metu draudžiama vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Prevencinių priemonių metu, vykdydami probacijos prižiūrimųjų elgesio kontrolę:
– pareigūnai vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų;
– tikrins ar asmenys nevartoja psichiką veikiančių medžiagų;
– bendraus su prižiūrimaisiais ir jų artimaisiais apie nuteistojo elgesį, pokyčius bausmės atlikimo metu, kylančias rizikas.
Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis ir teikiamos konsultacijos tiek prižiūrimiesiems, tiek jų artimiesiems.
