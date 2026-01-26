Lietuvoje vėl kyla „Skaitmeninė banga“. Registruokitės!

Ryšių reguliavimo tarnyba kviečia 2026 m. vasario 10 dieną į saugesnio interneto dienos renginį.
Pradinukai, aukštesniųjų klasių moksleiviai, gimnazistai, suaugusieji ir vyresnieji, junkitės prie didelio susidomėjimo sulaukusios „Skaitmeninės bangos“, apsaugokite save, artimuosius ir susidraugaukite su naujausiomis technologijomis. Renginio metu sužinosite, kaip stiprinti atsparumą melagienoms, internetiniams sukčiams, kaip įveikti trolių ir botų legioną, kaip valdyti dronus, kaip per metus patobulėjo dirbtinio intelekto įrankiai, kaip jais naudojantis kurti ir šį technologijų pasaulį suderinti su tvarumu, pasirūpinti savo fizine, psichologine sveikata ir ilgaamžiškumu. Programa
„Skaitmeninė banga“ vyks gyvai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Didžiojoje salėje. Norintieji dalyvauti, paskubėkite registruotis – vietų skaičius ribotas!
Renginį tiesiogiai transliuos LRT, 15min ir „Delfi“ portalai (saugu.delfi.lt), „Balticum TV“, Ryšių reguliavimo tarnybos ir partnerių socialiniai tinklai (Facebook ir Youtube) bei Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos.
Pasibaigus transliacijai visos šalies savivaldybių viešosios bibliotekos perims iniciatyvą – Ryšių reguliavimo tarnybos projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ partneriai bei lektoriai skaitys paskaitas ir ves praktinius užsiėmimus suaugusiesiems bei vyresniesiems. Taip pat sužinosite, kaip Jūsų priedangoje užtikrinti ryšį!
Junkis, tyrinėk, išmok, naudok, kurk ir prisijaukink technologijas!