Lietuvoje vėl kyla „Skaitmeninė banga“. Registruokitės!

Parašyta: 2026-01-26 | Kategorija: Gimnazija, Kultūra, Kvietimai, Lietuva, Mokyklos, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Ryšių reguliavimo tarnyba kviečia 2026 m. vasario 10 dieną į saugesnio interneto dienos renginį. 

Pradinukai, aukštesniųjų klasių moksleiviai, gimnazistai, suaugusieji ir vyresnieji, junkitės prie didelio susidomėjimo sulaukusios „Skaitmeninės bangos“, apsaugokite save, artimuosius ir susidraugaukite su naujausiomis technologijomis. Renginio metu sužinosite, kaip stiprinti atsparumą melagienoms, internetiniams sukčiams, kaip įveikti trolių ir botų legioną, kaip valdyti dronus, kaip per metus patobulėjo dirbtinio intelekto įrankiai, kaip jais naudojantis kurti ir šį technologijų pasaulį suderinti su tvarumu, pasirūpinti savo fizine, psichologine sveikata ir ilgaamžiškumu. Programa

„Skaitmeninė banga“ vyks gyvai Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje, Didžiojoje salėje. Norintieji dalyvauti, paskubėkite registruotis – vietų skaičius ribotas!

Renginį tiesiogiai transliuos LRT, 15min ir „Delfi“ portalai (saugu.delfi.lt), „Balticum TV“, Ryšių reguliavimo tarnybos ir partnerių socialiniai tinklai (Facebook ir Youtube) bei Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos.

Pasibaigus transliacijai visos šalies savivaldybių viešosios bibliotekos perims iniciatyvą – Ryšių reguliavimo tarnybos projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ partneriai bei lektoriai skaitys paskaitas ir ves praktinius užsiėmimus suaugusiesiems bei vyresniesiems. Taip pat sužinosite, kaip Jūsų priedangoje užtikrinti ryšį!

Junkis, tyrinėk, išmok, naudok, kurk ir prisijaukink technologijas!

Paskubėkite registruotis!

Registruokitės paspaudę mygtuką

Suaugusiems

Mokykloms

Ryšių reguliavimo tarnybos pranešimas


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Kviečiame dalyvauti konkurse „Sidabro vainikėlis“
Susitikimas su gyventojais Grendavėje Susitikimas su gyventojais Grendavėje
Skelbiamas atliekų surinkimo 2026 m. grafikas
Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Renginiai

Legendinės žirgų lenktynės „Sartai 2026“ sugrįžta į Dusetas
Lietuvoje vėl kyla „Skaitmeninė banga“. Registruokitės!
Kviečiame dalyvauti konkurse „Sidabro vainikėlis“
Aldona Vaitkevičiūtė – edukatorė, ugdytoja, mokytoja, poetė, menininkė

Kultūra

Mokytojai kviečiami stažuotis Japonijoje
Lietuvoje vėl kyla „Skaitmeninė banga“. Registruokitės!
KTU studentas iš Ukrainos: noriu rašyti apie tai, kas svarbu KTU studentas iš Ukrainos: noriu rašyti apie tai, kas svarbu
Kviečiame dalyvauti konkurse „Sidabro vainikėlis“

Sveikata

Susitikime su V. Zelenskiu – dėmesys Lietuvos ir Ukrainos medikų partnerystei Susitikime su V. Zelenskiu – dėmesys Lietuvos ir Ukrainos medikų partnerystei
Pažangi dantų diagnostika Trakuose: ką pacientui suteikia 3D tomografija?
Neretam pažįstama situacija, kai norisi parūkyti po sudėtingo pokalbio ar išgerti alkoholio po įtemptos dienos
Siūloma supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką, kad nebereikėtų kreiptis į gydytoją Siūloma supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką, kad nebereikėtų kreiptis į gydytoją
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos