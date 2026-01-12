Laisvės liepsna iš kartos į kartą: kviečiame į minėjimus Lentvaryje

Kiekviena karta į laisvę žvelgia savaip. Laisvė – tai galimybė kurti, ieškoti, klysti ir vėl atrasti. Tai gebėjimas būti savimi, išgirsti kitą, bet kartu – ir kasdienis pasirinkimas atsakingai kurti mūsų šalies ateitį. Laisvė nėra savaime duota. Ji gimsta ten, kur žmonės renkasi būti atsakingi – už valstybę, už bendruomenę, už kitą žmogų. Renkasi ne likti nuošalyje, bet stovėti kartu.

Laisvė nėra užbaigtas istorijos skyrius. Ji – gyva ir tokia stipri, kiek ją puoselėjame: kiek ją giname ne tik kritinėmis akimirkomis, bet ir kasdienybėje, kiek ja tikime ir kiek ją perduodame toliau – iš kartos į kartą.

2026 metais minėdami Sausio 13-osios 35-metį, kviečiame dalyvauti renginiuose ir minėjimuose Lentvaryje.

SAUSIO 12 D.

  • 18 val. Prisiminimų vakaras, skirtas Lietuvos laisvės gynėjams atminti, šalia Lentvario kultūros centro. Degs laužas, skambės patriotinės dainos, atliekamos Lentvario mėgėjų meno kolektyvų.

SAUSIO 13 D.

  • 8 val. Pilietinė akcija „Pergalės šviesa“. Kiekviename lange uždegamos žvakutės.
  • 10 val. Šventosios Mišios už Lietuvos laisvės gynėjus Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Renginių metu bus filmuojama, fotografuojama, medžiaga viešinama.

Lentvario kultūros centro informacija


