„Laisvės internete: kaip naudosi?“ – startuoja 11-oji Nacionalinė teisės žinių olimpiada

Kovo mėnesį prasidėjo Lietuvos moksleivių registracija į vienuoliktąją Nacionalinę teisės žinių olimpiadą. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės mokykla kartu su viešinimo partneriu Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija (LRT) šiemet kviečia jaunimą gilintis į itin aktualią temą – žmogaus laisves internete ir saugų naudojimąsi skaitmenine erdve.
Teisės žinių olimpiada yra viena didžiausio moksleivių susidomėjimo sulaukiančių iniciatyvų Lietuvoje. 2023 metais Lietuvos mokslų akademija ją įvertino kaip vieną geriausių mokslo populiarinimo projektų.
Olimpiados aktualumas
Šių metų olimpiados šūkis – „Laisvės internete: kaip naudosi?“ – kviečia jaunus žmones domėtis interneto galimybių teisiniu reguliavimu bei galimomis rizikomis. Organizatoriai pabrėžia, kad šiandien itin svarbu suprasti skaitmeninės erdvės pavojus ir gebėti saugiai naudotis internetu – tiek bendraujant, tiek vykdant prekybą ar kuriant turinį.
Kam skirta olimpiada?
Olimpiada skirta aktyviems ir smalsiems moksleiviams, siekiantiems ne tik technologinio išprusimo, bet ir teisinių žinių apie veiklą internete, jos ribojimus bei atsakomybę. Teisinis raštingumas padeda ne tik išvengti klaidų, bet ir leidžia geriau suprasti bei įgyvendinti savo teises skaitmeninėje aplinkoje.
Nacionalinės teisės žinių olimpiados globėja, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė kviečia jaunimą aktyviai dalyvauti:
„Svarbu suprasti skaitmeninės erdvės pavojus ir atsakomybę, todėl kviečiu visus jaunus žmones ne tik domėtis technologijomis, bet ir gilinti teisines žinias. Tai padės atsakingai veikti internete ir geriau realizuoti savo teises bei galimybes.“
MRU Teisės mokyklos prodekanė studijoms, laikinai einanti dekanės pareigas prof. dr. Lina Novikovienė pabrėžia teisinio raštingumo svarbą:
„Teisinis raštingumas šiandien yra neatsiejama skaitmeninio pilietiškumo dalis. Jauni žmonės kasdien veikia internete, todėl svarbu suprasti šių veiklų teisinį kontekstą. Olimpiada skatina ne tik domėtis teise, bet ir ugdo atsakingą elgesį skaitmeninėje erdvėje.“
Organizatoriai siekia paskatinti jaunimą kritiškai vertinti technologijų vaidmenį kasdienybėje ir suprasti, kaip teisė veikia realiose situacijose, su kuriomis susiduriama internete.
Olimpiados eiga
Olimpiadoje kviečiami dalyvauti 5–8 ir 9–12 klasių moksleiviai. Ji vyks dviem etapais. Pirmasis etapas numatytas 2025 m. balandžio 14 d. ir vyks nuotoliniu būdu internetinėje platformoje teisekiekvienam.lrt.lt. Jo metu mokiniai atsakys į testo klausimus. Iki 400 geriausiai pasirodžiusių dalyvių bus pakviesti į finalinį etapą, kuris vyks gegužės 14 d. Mykolo Romerio universitete Vilniuje.
Registracija vyksta iki balandžio 10 d. interneto svetainėje: teisekiekvienam.lrt.lt.
Balandžio 14 d. internetinėje platformoje teisekiekvienam.lrt.lt vyks ir tradicinis teisės žinių testas visuomenei, kuriame kiekvienas norintis galės pasitikrinti savo teisės žinias.
Olimpiadą rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, o ją globoja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.
Prizai ir apdovanojimai
Olimpiados nugalėtojų laukia ne tik įgytos naudingos žinios, bet ir vertingi Olimpiados partnerių įsteigti prizai:
I vieta –1000 eurų, prizą įsteigė tarptautinė advokatų kontora Eversheds Saladžius; 9-12 kl. nugalėtojui ir mokytojui – kelionė į Europos arba tarptautinį teismą, prizo steigėjas Temidy
II vieta– 500 eurų, prizo steigėjai – Antstolių rūmai ir Lietuvos Advokatūra; 9-12 kl. nugalėtojui ir mokytojui – kelionė į Europos arba tarptautinį teismą, prizo steigėjas Lietuviška dirbtinio intelekto ir teisinių paslaugų platforma „Temidy“;
III vieta –300 eurų, prizą įsteigė Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija.
Partneriai pasirūpino ir apdovanojimais mokytojams! Mokytojui, parengusiam geriausiai pasirodžiusius moksleivius, ir aktyviausiam mokytojui, sudominusiam Olimpiada daugiausiai moksleivių, – Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė dovanoja Europos Parlamento EPP grupės organizuojamą kelionę į plenarinę sesiją Europos Parlamente 2027 metais.
Taip pat šiais metais be ilgamečių ir kitų renginio partnerių prie iniciatyvos rėmėjų sąrašo prisijungia ir Lietuvos vienaragis „Vinted“.
Šią iniciatyvą palaiko visos svarbiausios Lietuvos teisinės institucijos: Lietuvos advokatūra, Lietuvos antstolių rūmai, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos teismai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos notarų rūmai, Mediatorių rūmai ir kiti partneriai: Lietuvos Respublikos Seimas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Teisėjų padėjėjų asociacija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Lietuvos Respublikos muitinė, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Europarlamentarė Rasa Juknevičienė, Vartotojų aljansas, Cooperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. filialas.
