Kvietimai, Naujienos, pagalba, Renginiai, Technologijos, Trakai

Kvietimas dalyvauti nuotolinėje paskaitoje „Nė vienas nėra pamirštas”

2026-03-172026-03-17
Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių įgūdžių lavinimo projektas „Nė vienas nėra pamirštas”  ir vėl Jus kviečia į nuotolinę paskaitą!

Pasidalinkite šia informacija savo interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose. Taip drauge atversime galimybę kiekvienam norinčiam dalyvauti nuotolinėje paskaitoje!

📆 Kada? 2026 m. kovo 19 d., ketvirtadienį, 16:00 – 17:30 val. Trukmė – 1,5 val.

Nuotolinė paskaita nemokama. Bus vertimas į lietuvių gestų kalbą.

Užsiregistruokite ir dalyvaukite:

https://docs.google.com/forms/d/12GhTUxjCT0IgrOJOP7mCh0dGkf5_A_GVjuMmJDBT1rw/edit

Paskaitos programoje:

  • Projekto „Nė vienas nėra pamirštas” koordinatorės Gintarės Ribinskienės pasveikinimas
  • Duomenys mūsų kasdienybėje: nuo telefono iki debesijos.  „Telia” įvairovės ir įtraukties vadovės Julijos Markeliūnės

Šių mokymų metu sužinosite, kaip kasdien naudojami duomenys iš jūsų telefono nukeliauja į „debesis” ir kodėl duomenys vadinami šių laikų auksu. Susipažinsite su nematoma, bet milžiniška duomenų centrų infrastruktūra, jų fizine apsauga bei sudėtingomis aušinimo ir energijos tiekimo sistemomis, užtikrinančiomis informacijos saugumą. Taip pat sužinosite kaip valdyti savo duomenis populiariausiose „Google”, „Apple” ar „Microsoft” platformose bei išgirsite apie pagrindinius saugojimo debesyje privalumus ir iššūkius.

Prisijungimo nuorodos:

 

  • Meeting ID: 941 3640 1537
  • Passcode: Paskaita

 

