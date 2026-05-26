Kviečiame teikti paraiškas 2026 metų Lietuvos medžio rinkimams

Šiemet devintą kartą rengiami Lietuvos medžio rinkimai, kurių tikslas – ne tik išrinkti Metų medį, atstovausiantį Lietuvai ateinančių metų Europos medžio konkurse, bet ir pagerbti vertingiausius šalies medžius, skleisti informaciją apie žmogaus ir medžio bendrystę bei medžių svarbą vietos ir regiono savitumui.
2026 metų Lietuvos medžio rinkimus pagal nustatytus nuostatus ir atrankos kriterijus organizuoja viešoji įstaiga „Lietuvos arboristikos centras“. Rinkimų dalyvius atrinks komisija, sudaryta iš organizatorių, visuomeninių gamtosauginių ir bendruomeninių organizacijų atstovų bei įvairių sričių specialistų. Organizuojant konkursą į komisiją įtrauktas ir paraiškos teikėjas, kurio pasiūlytas medis 2025 metais tapo Lietuvos konkurso laimėtoju – https://www.arboristai.lt/naujienos-ir-informacija/1849-isrinktas-2025-metu-lietuvos-medis.
Paraiškos 2026 metų Lietuvos medžio rinkimams priimamos iki birželio 14 d. Jas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys elektroniniu paštu konkursas@arboristai.lt.
Paraiškoje turi būti nurodyta medžio rūšis, vardas (jei toks yra), augimo vieta ir koordinatės, amžius, aukštis, apimtis bei kiti fiziniai parametrai. Taip pat būtina pateikti informaciją, kodėl medis siūlomas konkursui, pridėti 1–3 nuotraukas arba iki 3 minučių trukmės vaizdo medžiagą, istorinius duomenis, žmonių pasakojimus, legendas ar kitą svarbią informaciją.
Konkurso metu bus atrinkta ne daugiau kaip 12 medžių, kurie dalyvaus antrajame rinkimų etape. Už atrinktus medžius visuomenė galės balsuoti nuo rugsėjo 14 d. iki spalio 4 d. elektroninėje erdvėje. Atrinktų medžių sąrašas bus skelbiamas interneto svetainėje www.arboristai.lt bei socialiniuose tinkluose.
2026 metų Lietuvos medis bus paskelbtas spalio 21 dieną rinkimų nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje Lietuvos Respublikos Seime.
Išrinktas medis kitąmet atstovaus Lietuvai 2027 metų Europos medžio konkurse.
Rinkimai grindžiami vertybe „Tradicinis žmogaus ir miško ryšys Lietuvoje“, kuri 2023 metais buvo įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus ir Lietuvos arboristikos centro informacija
