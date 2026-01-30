Kviečiame į Trakų Užgavėnių šventę „Morės piršlybos“

Š. m. vasario 14 d. (šeštadienį) Trakuose, prie Šv. Jono Nepomuko koplytstulpio (Karaimų g. 1A), vyks tradicinė Trakų Užgavėnių šventė „Morės piršlybos“. Kviečiame Trakų rajono gyventojus ir miesto svečius kartu linksmai, sočiai ir kūrybiškai išvyti žiemą bei su meile pasitikti pavasarį.
Šventės dalyviai kviečiami persirengti tradiciniais ir šmaikščiais Užgavėnių personažais: įsimylėjusiomis meškomis, velniais, ubagais, flirtuojančiais ožiais, arkliais, giltinėmis ir raganomis, besibučiuojančiomis bobomis ir diedais, gandrais ir gervėmis, meilę parodijuojančiais daktarais, vestuvininkais bei visokiausiais kitokiais baubais. Taip pat raginama pasirūpinti atributika – šluotomis, lazdomis, vežimais, karučiais, tarkomis, šaukštais ir viskuo, kas skleidžia garsą. Tokiai žiemai išvaryti reikės rimtų pajėgų, todėl humoras, kūrybiškumas ir fantazija – ypač laukiami. Išradingiausi ir meiliausi personažai bus pagerbti ir apdovanoti.
Nuo 12.00 iki 17.00 val. Rotušės aikštėje vyks Žiemos mugė, kurioje dalyvaus prekybininkai ir amatininkai.
Nuo 12.00 val. taip pat veiks „Velnių, blynų ir bučinių miestelis“ – meilės, juoko ir Užgavėnių šurmulio erdvė, kurioje įsikurs Trakų rajono bendruomenės, įstaigos, organizacijos, kolektyvai, mokyklos ir verslo atstovai. Kiekvienas kiemelis su savu pavadinimu ir personažais kurs gerą nuotaiką, kuria dalinsis su visais, taip pat keps ir vaišins blynais, lašiniais bei bučiniais.
13.45 val. Trakų kultūros ir meno centro (Vytauto g. 69) aikštėje rinksis persirengėliai, vyks registracija ir rikiavimasis, po kurio prasidės Užgavėnių kaukių eisena. Kiekvienas persirengėlių būrys – įstaigos, organizacijos, šeimos ar draugų kompanijos – kviečiamas pasiruošti meilės kupiną skanduotę, nedidelę simbolinę Morę ir triukšmingus meilės atributus – tarškalus, barškalus, muzikos instrumentus ar kitus garsą skleidžiančius daiktus. Norintys dalyvauti eisenoje kviečiami registruotis iki š. m. vasario 9 d. 10.00 val. pas Justiną Bendinskytę telefonu (0 615) 52436 arba el. paštu justina.bendinskyte@trakukmc.lt.
Nuo 9.00 iki 17.00 val. vyks „Morės piršlybų mugė“, kurioje kviečiami dalyvauti prekybininkai ir amatininkai. Registracija vykdoma iki š. m. vasario 2 d. 17.00 val. Trakų seniūnijoje. Dėl dalyvavimo mugėje prašome kreiptis į Trakų seniūnijos specialistę Honoratą Prokop telefonu (0 528) 55 730 arba el. paštu trakai@trakai.lt.
14.00 val. prasidės pagrindinė šventės dalis – „Morės piršlybų“ šventė. Šventės metu pasirodys kapelos „Sadūnai“ ir „Oj gerai“, Trakų kultūros ir meno centro kolektyvai, Trakų karališkasis teatras, vaikų ir jaunimo studija „Mitas“, linijinių šokių grupė „Niendrė“, Onuškio kapela „Samė“, Rūdiškių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“, šokių kolektyvas „Cherry Ladies“, Vilniaus kojūkininkai ir kiti atlikėjai. Renginį ves Zigmantas Baranauskas.
Trakų rajono savivaldybės informacija