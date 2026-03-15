Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano lietuviškiausias žodis“

2026-03-12
Kviečiame dalyvauti konkurse „Mano lietuviškiausias žodis“

Lietuvių kalbos institutas ir Lietuvių kalbos draugija kviečia dalyvauti konkurse „Mano lietuviškiausias žodis“.

Konkursu norima paskatinti visuomenę domėtis lietuvių kalba, stiprinti kalbinę savimonę, atkreipti dėmesį į šiuolaikinėje visuomenėje vyraujančias kalbines tendencijas. Dalyviai turės progą atskleisti savo individualų santykį su lietuvių kalba. Taip pat šiuo konkursu bus simboliškai įprasminta Lietuvių kalbos instituto muziejaus „Lituanistikos židinys“ 20 metų veiklos sukaktis.

Konkurso metu visa visuomenė kviečiama teikti labiausiai patinkančius lietuviškus žodžius. Teikiant siūlymus nurodoma dalyvio amžiaus grupė (iki 29 metų ir nuo 29 metų) ir gyvenamoji vieta (Lietuva ir užsienis). Kiekvienoje grupėje laimi taisyklingas lietuviškas žodis, pasiūlytas daugiausia kartų.

Konkursui teikiami taisyklingi lietuvių kalbos žodžiai. Neteikiami asmenvardžiai (vardai, pavardės, pravardės). Siūlymų laukiama nuo vasario 21 d., Tarptautinės gimtosios kalbos dienos, iki rugsėjo 26 d., Europos kalbų dienos.

Siūlymus galima teikti elektroniniu paštu – siunčiant adresu konkursas@lki.lt arba pateikiant šioje formoje.

Konkurso rezultatai skelbiami lapkričio mėnesį, muziejaus „Lituanistikos židinys“ 20-mečiui paminėti skirtame renginyje. Skelbiami kiekvienoje dalyvių grupėje atrinkti dažniausiai pasiūlyti taisyklingi lietuvių kalbos žodžiai.

Informacinis partneris – LRT.

Konkurso nuostatai

