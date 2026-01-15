Kviečiame dalyvauti civilinės saugos edukacijoje

Lietuvos Raudonasis Kryžius kviečia š. m. sausio 17 d. (šeštadienį), 11.00 val. Trakų rajono gyventojus dalyvauti nemokamoje civilinės saugos edukacijoje, skirtoje stiprinti pasirengimą galimoms ekstremaliosioms situacijoms ir ugdyti praktinius civilinės saugos įgūdžius.
Renginio metu dalyviai susipažins su svarbiausiais civilinės saugos principais ir aptars, kaip atpažinti galimus pavojus bei tinkamai į juos reaguoti. Bus paaiškinta, kuo skiriasi kolektyvinės apsaugos statiniai, priedangos ir evakavimo punktai, kaip jie ženklinami, kokie galimi pavojų tipai ir kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas. Taip pat bus pristatyta Penkių žingsnių programa, Šeimos planas bei aptartas išvykimo krepšio turinys.
Edukacijoje galima dalyvauti dviem būdais:
- Gyvai Trakuose – sausio 17 d. (šeštadienį), 11.00 val., Vytauto g. 60, Trakai (IKI pastatas, antras aukštas, kairėje pusėje už šokių studijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus humanitarinis punktas). Registracija: https://redcross.lt/civilines-saugos-ekskursiju…/ Edukacijos – ekskursijos trukmė 2,5 val.
- Nuotoliniu būdu (online) – sausio 17 d. (šeštadienį), 11.00 val., jungiamasi 10 minučių anksčiau per „Microsoft Teams“: https://teams.live.com/meet/9342053907231…
Registracija: https://forms.gle/69vzc5BKg1EFt5gj8
Kontaktinis tel. Nr. 0 600 70703
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus informacija