Kviečia pavasario šventė „Jurgi, atrakink žemę…“ Rūdiškėse: tradicijos, muzika ir parama Ukrainai

Balandžio 25 d. 16:00 val. Rūdiškių kultūros centre vyks ypatinga pavasario šventė – Jurginės, nuo seno simbolizuojančios gamtos atgimimą, žalumos sugrįžimą ir naujos gyvybės pradžią. Tai metas, kai, pagal tradiciją, „atrakinama“ žemė, gyvuliai išleidžiami į ganyklas, o bendruomenė pasitinka šiltąjį metų laiką.
Šventės metu lankytojų laukia turininga ir įvairi programa. Autentiškas lietuvių folkloro tradicijas pristatys Rūdiškių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Griciukas“ bei Žiežmarių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Ratainyčia“. Renginį praturtins ir išskirtiniai svečiai iš Ukrainos – Andrii Liašuk, grupė „Ocheretianyi Kit“ bei etno-roko grupė „TaRuta“. Gyva muzika, tradicinės nuotaikos ir šiuolaikiniai skambesiai susijungs į jaukų, tačiau energingą renginį visai šeimai.
Renginio metu taip pat vyks fotografo Virgilijaus Navalinsko fotografijų paroda „Akimirkos iš paramos koncertų „Sparnai Ukrainai“. Parodoje bus galima išvysti įsimintinas labdaros koncertų akimirkas, kupinas muzikos, emocijų ir bendrystės. Tai puiki proga dar kartą pajusti vienybės svarbą ir išreikšti palaikymą Ukrainai.
Be to, renginio metu bus organizuojamas paramos aukcionas, kviečiantis prisidėti prie kilnios iniciatyvos.
Jurginių šventė skirta visiems – tiek mažiems, tiek dideliems. Dalyviai turės galimybę ne tik patirti lietuviškų tradicijų grožį, bet ir susipažinti su ukrainiečių muzikos kultūra.
Renginys nemokamas.
Kviečiame visus atvykti kartu „atrakinti žemės“, pasitikti pavasario ir pasisemti geros nuotaikos!
Rūdiškių kultūros centro informacija
