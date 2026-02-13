Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos

Trakų rajono savivaldybė kviečia Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėti dalyvaujant tradicinėje Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijų įteikimo ceremonijoje, kuri vyks 2026 m. vasario 16 d. 14:00 val. Trakų kultūros ir meno centre. Prieš nominacijų įteikimą, 12:00 val. bus laikomos Šv. Mišios Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje.

Trakai istoriškai, kultūriškai ir netgi politiškai neatsiejami nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (1392–1430), kuris paliko gilų pėdsaką šalies istorijoje. Trakų rajono savivaldybė 2007 metais įsteigė labiausiai kraštui nusipelniusiems žmonėms specialų apdovanojimą, kurį simbolizuoja trijų laipsnių Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija. Nominacijos kasmet įteikiamos Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją.

Šis prestižinis apdovanojimas skiriamas už geriausius pasiekimus dešimtyje sričių:

  • už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą;
  • žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą;
  • švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą;
  • bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;
  • socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, žmonių su negalia socialinę integraciją, socialinės paramos teikimą ir t. t.);
  • sveikatos apsaugos plėtrą;
  • sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą;
  • fizinio aktyvumo ir sporto plėtrą;
  • turizmo paslaugų plėtrą;
  • kitą visuomeninę veiklą.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną paminėkime kartu ir pagerbkime Trakų kraštui nusipelniusius žmones.

